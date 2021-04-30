Теніс: українка пробилася до чвертьфіналу змагань у Хорватії

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна виграла другий поєдинок на турнірі ITF — “Zagreb Ladies Open”, що триває в столиці Хорватії, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Деталі

У другому колі представниця України в трьох сетах обіграла француженку Діан Паррі — 6:7 (0), 6:3, 6:2.

Тенісистки провели на корті два з половиною години. По ходу зустрічі Калініна зробила дев’ять брейків і програла п’ять геймів на своїй подачі.

У чвертьфіналі турніру з призовим фондом у 60 тис. дол. українка зіграє проти переможниці матчу між місцевою володаркою “вайлд кард” Петрою Марчінко і німкенею Юле Німайер, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію.

Доповнення

Минулого тижня Калініна виграла титул на турнірі ITF W25 в Португалії.

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