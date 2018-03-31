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Telegraph: британское правительство рассмотрит вариант закрытия торгового представительства РФ в Лондоне

Telegraph: британское правительство рассмотрит вариант закрытия торгового представительства РФ в Лондоне

Киев  •  УНН

 • 16957 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Власти Великобритании рассмотрят возможность закрытия торгового представительства России в Лондоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

“Этот вопрос будет рассмотрен”, — заявил изданию источник в британском правительстве, утверждая, что торговое представительство является “логовом шпионов”.

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Российские отношения с Великобританией обострились после того, как 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает на территории Соединённого Королевства, вместе с дочерью Юлией был отравлен нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери. После инцидента Лондон выступил с утверждением о том, что в отношении Скрипалей применили нервно-паралитическое вещество нового поколения под названием “Новичок”, и обвинил Москву в причастности к отравлению. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России “не было”.

Позже Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата и заявила о других возможных антироссийские меры, после чего Москва приняла аналогичные шаги, выслав из РФ такое же количество сотрудников британского посольства и приказав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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