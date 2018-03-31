Telegraph: британський уряд розгляне варіант закриття торговельного представництва РФ у Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Влада Великої Британії розглянуть можливість закриття торговельного представництва Росії у Лондоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Daily Telegraph.
“Це питання буде розглянуто”, — заявило виданню джерело в британському уряді, стверджуючи, що торговельне представництво є “лігвом шпигунів”.
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Російські відносини з Великою Британією загострилися після того, як 4 березня екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає на території Сполученного Королівства, разом з донькою Юлією був отруєний нервово-паралітичною речовиною в місті Солсбері. Після інциденту Лондон виступив з твердженням про те, що відносно Скрипалів застосували нервово-паралітичну речовину нового покоління під назвою “Новачок”, і звинуватив Москву в причетності до отруєння. Російська сторона відкинула звинувачення, вказавши, що програм розробки такого речовини ні в СРСР, ні в Росії “не існувало”.
Пізніше Велика Британія вислала з країни 23 російських дипломата і заявила про інші можливі антиросійські заходи, після чого Москва прийняла аналогічні кроки, виславши з РФ таку ж кількість співробітників британського посольства і наказавши закрити генконсульство Великої Британії у Санкт-Петербурзі та припинити діяльність Британської ради у РФ.