Telegram запустил программу монетизации для владельцев каналов, предлагая 50% от дохода рекламы

Telegram запускает новую программу вознаграждений для владельцев каналов, позволяя получать 50% дохода от рекламы на их каналах. Об этом сообщает Telegram, передает УНН.

Детали

Telegram объявил о запуске новой программы вознаграждений для владельцев каналов, которая позволит им получать 50% от дохода от рекламы, отображаемой на их каналах.

По информации, каждый месяц пользователи Telegram генерируют более 1 триллиона просмотров в каналах, что делает платформу привлекательной для рекламодателей. Следовательно, владельцы общедоступных каналов с минимальным количеством подписчиков в 1000 могут получать часть прибыли.

Одним из нововведений является возможность получать вознаграждение без комиссии или инвестировать его в рекламу Telegram, коллекционные имена пользователей или премиум-раздачи.

Кроме того, Telegram вводит новый тип рекламы на базе TON Blockchain. Отмечается, что этот блокчейн выбран из-за низких комиссий и способности обрабатывать большое количество транзакций за секунду.

Добавим

Реклама на базе TON Blockchain не отображается для пользователей из некоторых стран, таких как Украина, рф, Израиль и Палестина.

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