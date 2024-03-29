Осторожно, мошенники: в Укрэнерго предупредили о фейковом канале компании в Telegram

Мошенники создали фейковый телеграм-канал "Укрэнерго" об отключении света в регионах. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Укрэнерго.

Детали

Осторожно! Мошенники снова используют название нашей компании в своих целях. На этот раз они создали фейковый телеграм-канал об отключении, скопировав наш логотип - предупредили в компании.

В Укрэнерго отмечают, что вся правдивая информация по энергоснабжению конкретного населенного пункта публикуется на официальных сайтах и страницах в соцсетях местных облэнерго, ее можно узнать в личном электронном кабинете потребителя.

Также в компании призвали украинцев не распространять фейковые сообщения и присылать жалобы на них.

Напомним

Центр противодействия дезинформации предупредил, что украинцы начали получать сообщения от мошенников, которые выдают себя за службу поддержки monobank.