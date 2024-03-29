Осторожно, мошенники: в Укрэнерго предупредили о фейковом канале компании в Telegram

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrenerhoУкрэнерго
Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  3715 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

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Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  41141 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
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МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  132826 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  152747 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  142961 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145182 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153301 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127587 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

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Фортификация строится в масштабных объемах, укрепления защитят не только жителей Запорожья - Федоров

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Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка - Минфин

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27 марта 2024, 10:45  •  239282 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  596606 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  546029 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  558281 просмотра

Осторожно, мошенники: в Укрэнерго предупредили о фейковом канале компании в Telegram

Мошенники создали фейковый Telegram-канал от имени Укрэнерго для распространения дезинформации об отключении электроэнергии в регионах.

Общество •   •  2538 просмотра
Осторожно, мошенники: в Укрэнерго предупредили о фейковом канале компании в Telegram

"Следующие два года решат все": премьер Польши Туск заявил о самом критическом моменте со времен Второй мировой войны

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждает о самом критическом моменте со времен Второй мировой войны, призывая к увеличению расходов на оборону и поддержке Украины.

Война •   •  5013 просмотра
"Следующие два года решат все": премьер Польши Туск заявил о самом критическом моменте со времен Второй мировой войны

Президент Литвы: "Сегодня нашей целью должно быть помочь Украине победить"

Президент Литвы Гитанас Науседа в годовщину вступления Литвы в НАТО заявил, что сегодняшняя цель должна заключаться в том, чтобы помочь Украине победить.

Война •   •  5110 просмотра
Президент Литвы: "Сегодня нашей целью должно быть помочь Украине победить"

Фортификация строится в масштабных объемах, укрепления защитят не только жителей Запорожья - Федоров

В Запорожской области военные и гражданские инженеры в три смены масштабно строят укрепления для защиты жителей и огромной линии фронта, несмотря на попытки России помешать строительству.

Общество •   •  5753 просмотра
Фортификация строится в масштабных объемах, укрепления защитят не только жителей Запорожья - Федоров

Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка - Минфин

Украина получила от Японии и Великобритании через Всемирный банк кредит в размере 1,5 миллиарда долларов на поддержку ключевых приоритетов государственного бюджета в условиях полномасштабной агрессии со стороны России.

Экономика •   •  6951 просмотра
Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка - Минфин

Глава МИД Германии: путин хочет втянуть НАТО в войну

путин стремится уничтожить существование Украины как независимой страны и втянуть НАТО в войну, но Германия никогда этого не допустит, заявила министр иностранных дел Германии.

Война •   •  7440 просмотра
Глава МИД Германии: путин хочет втянуть НАТО в войну

Преимущественно сухая погода и до 24° тепла: прогноз на завтра

На большей части территории Украины 30 марта осадков не ожидается, лишь ночью в восточных областях пройдут небольшие дожди, температура воздуха ночью от 3-8° тепла до 16-24° днем, ветер южный и северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Общество •   •  7124 просмотра
Преимущественно сухая погода и до 24° тепла: прогноз на завтра

Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике: что предполагается

Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в энергетическом секторе, включая разработку совместных программ и проектов для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от войны, климатически нейтральные технологии, распределенную генерацию, транспортировку газа и нефти, энергетическую безопасность через интеграцию рынков и развитие межгосударственных связей.

Экономика •   •  7684 просмотра
Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике: что предполагается

В Душанбе задержали 9 человек по подозрению в причастности к московскому теракту

9 жителей пригорода Душанбе задержаны в Таджикистане по подозрению в возможной связи с исполнителями московского теракта, в результате которого погибли 143 человека.

Новости Мира •   •  6120 просмотра
В Душанбе задержали 9 человек по подозрению в причастности к московскому теракту

Литвиненко: СНБО - это инструмент, который приобретает чрезвычайную важность в современных условиях борьбы

Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заверил, что сделает все возможное для укрепления безопасности Украины от российской агрессии, поскольку СНБО приобретает чрезвычайно важное значение в нынешней борьбе за существование.

Война •   •  9142 просмотра
Литвиненко: СНБО - это инструмент, который приобретает чрезвычайную важность в современных условиях борьбы