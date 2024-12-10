Telegram в Украине: между популярностью и угрозой национальной безопасности

По данным разведки, Telegram может использоваться не только как основной источник новостей и для общения, но и для кибератак, шпионажа и корректировки ракетных ударов. На встречах по вопросам кибербезопасности, украинские чиновники обсуждали установление для популярного мессенджера новых ограничений.

Передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Кросплатформенный мессенджер Telegram остается чрезвычайно популярным среди украинцев: около 70% граждан Украины используют его как основной источник новостей.

Но то, что делает Telegram настолько мощным, также делает его угрозой, заявили украинские чиновники.

На тайных встречах по вопросам кибербезопасности в этом году украинские чиновники обсуждали установление новых ограничений на Telegram, сообщили два человека, знакомых с дискуссиями, пишет NYT.

Справка

Приверженность украинцев к Telegram началась в 2017 году. Тогда в стране запретили контролируемую Россией соцсеть "ВКонтакте", которая нередко использовалась для распространения российской дезинформации и пропаганды. Популярность Telegram выросла во время президентских выборов Владимира Зеленского в 2019 году.

Михаил Федоров, глава Министерства цифровой трансформации Украины, сказал в интервью 2020 года, что регулярно общался с Павлом Дуровым, основателем Telegram.

В 2022 году, непосредственно перед вторжением России, украинская разведка предупредила президента Зеленского о риске российского влияния.

В последние годы со стороны украинских чиновников усилилась критика Telegram. Говорят, что в мессенджере Павла Дурова немного ограждений, в частности нет алгоритма, который бы определял, что видят люди.

В Telegram небольшая модерация содержимого - с одной стороны это позволяет быстро распространять предупреждения о спасении жизни, но также подвергает приложение эксплуатации.

Функции трансляции позволяют пользователям быстро делиться текстом, видео и файлами с большими группами.

Разведка Украины пришла к выводу, что приложение представляло угрозу национальной безопасности и использовалось Россией для дезинформации, кибератак, взлома, распространения вредоносного программного обеспечения, отслеживания местонахождения и корректировки ракетных ударов.

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В начале этого года Украина попросила Apple вмешаться в связи с выявлением значительных объемов дезинформации в Telegram. Правительство попросило технического гиганта использовать свои рычаги, чтобы подтолкнуть Telegram к удалению определенных поддельных учетных записей, управляемых из России. К апрелю Telegram удалил учетные записи.

Но был и обратный шаг: Telegram на короткое время заблокировал несколько украинских правительственных аккаунтов, которые позволяли гражданам делиться информацией о передвижении российских войск. Украинские чиновники восприняли этот шаг как еле завуалированное предупреждение: слишком сильное давление на компанию может стоить.

Относительно ответа компании Дурова:

Telegram отрицает связи с Россией. Указывается, что платформа "всегда была безопасной для украинцев". Представители мессенджера уверяют, что случаи утечек информации являются следствием физической конфискации устройств или заражения их вредоносным программным обеспечением.

В компании также сообщили о внедрении новых инструментов для борьбы с дезинформацией, в частности функций проверки фактов.

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