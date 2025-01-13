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Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Киев  •  УНН

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Рукописные черновики легендарной песни Боба Дилана, спасенные из мусорного ведра, продадут на аукционе. Кроме текстов, на продажу выставят картину музыканта и другие личные вещи.

Оригинальные черновики текста легендарной песни Боба Дилана «Mr. Tambourine Man» могут продать от 400 до 600 тысяч долларов на аукционе, который состоится в эту субботу. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали 

Черновики песни «Mr Tambourine Man», которые 22-летний Боб Дилан создал в марте 1964 года, спас из мусорного ведра его друг - известный рок-журналист Эл Ароновиц. 

Эти смятые и частично разорванные тексты Дилана, которые Ароновиц спас из мусорного ведра и передал своим детям, могут принести сотни тысяч долларов, когда их продадут на субботнем аукционе.

«Мой отец никогда ничего не выбрасывал, и мы знали историю «Mr Tambourine Man»... но он потерял ее след», - сказал Майлз Ароновиц, который нашел текст песни. На поиски текста он потратил три года и пересмотрел 250 коробок с отцовскими бумагами, фотографиями и аудиокассетами. 

«Она много значила для него, но он не знал, где она была», - добавил Майлз Ароновиц.

Три черновика песни в архиве Ароновица показывают, что Дилан заменил такие слова, как «bootheels» на «feet», а «magic» на «priceless». Кроме того, он отметил, что работа над песней сочетала элементы потока сознания с тщательным редактированием.

«Такое ощущение, что это поток сознания, но по черновикам также видно, насколько тщательно было продумано каждое слово», - говорит Майлз.

По его словам, видеть слова, которые Дилан вычеркивал и добавлял в рукопись, - это все равно, что заглянуть через плечо исполнителя, когда он пишет песню: «Это дает ощущение того, что происходило в голове Боба Дилана».

По официальной оценке аукционного дома, в субботу текст песни будет продан за 400 000 - 600 000 долларов.

Также на продажу выставлено 50 других предметов из личного архива Ароновица, среди которых ранняя картина Дилана 1968 года, написанная маслом (оценена в 200-300 тысяч долларов), афиша с первого крупного гэдлайнерского выступления Дилана 1963 года в нью-йоркской Ратуше, а также старинные фотографии.

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане19.08.24, 10:26 • 114780 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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