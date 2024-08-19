Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал кавер-версию песни «Don't Fence Me In» для будущего байопика о Рональде Рейгане. Об этом УНН пишет со ссылкой на NME.

Детали

Предстоящий фильм «Рейган» находится в работе уже несколько лет, начиная с его анонса в 2020 году. Фильм выйдет на экраны в конце августа, а главную роль Рональда Рейгана сыграет Деннис Куэйд.

Для фильма Дилан записал кавер-версию песни Коула Порта 1934 года «Don't Fence Me In». Песню позже популяризировал в 1940-х годах Джин Отри, которому Деннис Куэйд приходится троюродным братом.

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Мы дали ему свободу исполнить любую песню, которую он захочет, будь то оригинал или кавер, и он выбрал «Don't Fence Me In». Это было особенно приятно, ведь именно эта песня сделала Джина знаменитым - сказал Куэйд.

Боб Дилан - не единственная музыкальная легенда, которая присоединилась к созданию музыки для «Рейгана»: Джин Симмонс из KISS записал кавер-версию «Stormy Weather», кантри-икона Клинт Блэк перепел песню Джона Денвера «Country Road». Также сообщается, что песню для фильма записала Таня Такер, хотя подробности пока не разглашаются.

В «Рейгане» также сыграет фронтмен группы Creed Скотт Стапп, который в 2020 году получил роль Фрэнка Синатры. Изначально релиз фильма был запланирован на 2021 год, но его отложили.

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