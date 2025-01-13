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Тексти легендарної пісні Боба Ділана вартістю до $600 тис. виставили на аукціон 

Тексти легендарної пісні Боба Ділана вартістю до $600 тис. виставили на аукціон 

Київ • УНН

 • 156065 перегляди

Рукописні чернетки легендарної пісні Боба Ділана, врятовані зі сміттєвого відра, продадуть на аукціоні. Окрім текстів, на продаж виставлять картину музиканта та інші особисті речі.

Оригінальні чернетки тексту легендарної пісні Боба Ділана "Mr. Tambourine Man" можуть продати від 400 до 600 тисяч доларів на аукціоні, що відбудеться в цю суботу. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі 

Чернетки пісні "Mr Tambourine Man", які 22-річний Боб Ділан створив у березні 1964 року, врятував із сміттєвого відра його друг - відомий рок-журналіст Ел Ароновіц. 

Ці зім'яті та частково розірвані тексти Ділана, які Ароновіц врятував зі сміттєвого відра і передав своїм дітям, можуть принести сотні тисяч доларів, коли їх продадуть на суботньому аукціоні.

"Мій батько ніколи нічого не викидав, і ми знали історію "Mr Tambourine Man"... але він втратив її слід", - сказав Майлз Ароновіц, який знайшов текст пісні. На пошуки тексту він витратив три роки та переглянув 250 коробок з батьковими паперами, фотографіями та аудіокасетами. 

"Вона багато значила для нього, але він не знав, де вона була", - додав Майлз Ароновіц.

Три чернетки пісні в архіві Ароновіца показують, що Ділан замінив такі слова, як "bootheels" на "feet", а "magic" на "priceless". Окрім того, він зазначив, що робота над піснею поєднувала елементи потоку свідомості з ретельним редагуванням.

"Таке відчуття, що це потік свідомості, але з чернеток також видно, наскільки ретельно було продумано кожне слово", - каже Майлз.

За його словами, бачити слова, які Ділан викреслював і додавав у рукопис, - це все одно, що зазирнути через плече виконавця, коли він пише пісню: "Це дає відчуття того, що відбувалося в голові Боба Ділана".

За офіційною оцінкою аукціонного дому, у суботу текст пісні буде продано за 400 000 - 600 000 доларів.

Також на продаж виставлено 50 інших предметів з особистого архіву Ароновіца, серед яких рання картина Ділана 1968 року, написана олією (оцінена в 200-300 тисяч доларів), афіша з першого великого гедлайнерського виступу Ділана 1963 року в нью-йоркській Ратуші, а також старовинні фотографії.

Боб Ділан записав музику для нового байопіку про Рональда Рейгана19.08.24, 10:26 • 114947 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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