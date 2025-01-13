Тексти легендарної пісні Боба Ділана вартістю до $600 тис. виставили на аукціон 

Оригінальні чернетки тексту легендарної пісні Боба Ділана "Mr. Tambourine Man" можуть продати від 400 до 600 тисяч доларів на аукціоні, що відбудеться в цю суботу. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Чернетки пісні "Mr Tambourine Man", які 22-річний Боб Ділан створив у березні 1964 року, врятував із сміттєвого відра його друг - відомий рок-журналіст Ел Ароновіц.

Ці зім'яті та частково розірвані тексти Ділана, які Ароновіц врятував зі сміттєвого відра і передав своїм дітям, можуть принести сотні тисяч доларів, коли їх продадуть на суботньому аукціоні.

"Мій батько ніколи нічого не викидав, і ми знали історію "Mr Tambourine Man"... але він втратив її слід", - сказав Майлз Ароновіц, який знайшов текст пісні. На пошуки тексту він витратив три роки та переглянув 250 коробок з батьковими паперами, фотографіями та аудіокасетами.

"Вона багато значила для нього, але він не знав, де вона була", - додав Майлз Ароновіц.

Три чернетки пісні в архіві Ароновіца показують, що Ділан замінив такі слова, як "bootheels" на "feet", а "magic" на "priceless". Окрім того, він зазначив, що робота над піснею поєднувала елементи потоку свідомості з ретельним редагуванням.

"Таке відчуття, що це потік свідомості, але з чернеток також видно, наскільки ретельно було продумано кожне слово", - каже Майлз.

За його словами, бачити слова, які Ділан викреслював і додавав у рукопис, - це все одно, що зазирнути через плече виконавця, коли він пише пісню: "Це дає відчуття того, що відбувалося в голові Боба Ділана".

За офіційною оцінкою аукціонного дому, у суботу текст пісні буде продано за 400 000 - 600 000 доларів.

Також на продаж виставлено 50 інших предметів з особистого архіву Ароновіца, серед яких рання картина Ділана 1968 року, написана олією (оцінена в 200-300 тисяч доларів), афіша з першого великого гедлайнерського виступу Ділана 1963 року в нью-йоркській Ратуші, а також старовинні фотографії.

Боб Ділан записав музику для нового байопіку про Рональда Рейгана