ОИ-2018: неожиданный фристайл швейцарца на эскалаторе покорил соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Фабиан Бош, лыжник из Швейцарии, поразил сообщество соцсетей своим трюком на эскалаторе. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на его пост в Facebook.
20-летний спортсмен за пределами спортивных площадок Олимпиады-2018 поднялся по эскалатору, словно Супермен, держась одной рукой за перила.
"За 20 лет я все равно до сих пор не понимал, как эта штука работает! Правильно ли я это делал?", - написал он в своем Facebook.
Напомним, на Олимпиаде-2018: украинка вошла в топ-10 первой квалификации во фристайле