ОІ-2018: несподіваний фрістайл швейцарця на ескалаторі підкорив соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Фабіан Бош, лижник зі Швейцарії, вразив спільноту соцмереж своїм технічним трюком на ескалаторі. Про це повідомляє УНН, посилаючись на його пост у Facebook
20-річний спортсмен за межами майданчиків Олімпіади-2018 продемонстрував несподіваний трюк. Він піднявся ескалатором, немов Супермен, тримаючись однією рукою за поручні.
“За 20 років я все одно досі не розумію, як ця штука працює! Чи я правильно це робив?”, — написав він у своєму Facebook
Нагадаємо, на Олімпіаді-2018: українка увійшла до топ-10 першої кваліфікації у фрістайлі.