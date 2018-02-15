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ОІ-2018: несподіваний фрістайл швейцарця на ескалаторі підкорив соцмережі

Київ • УНН

 • 11943 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Фабіан Бош, лижник зі Швейцарії, вразив спільноту соцмереж своїм технічним трюком на ескалаторі. Про це повідомляє УНН, посилаючись на його пост у Facebook

 

20-річний спортсмен за межами майданчиків Олімпіади-2018 продемонстрував несподіваний трюк. Він піднявся ескалатором, немов Супермен, тримаючись однією рукою за поручні.

“За 20 років я все одно досі не розумію, як ця штука працює! Чи я правильно це робив?”, — написав він у своєму Facebook

Нагадаємо, на Олімпіаді-2018: українка увійшла до топ-10 першої кваліфікації у фрістайлі.

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