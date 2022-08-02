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Тайвань заявляет, что соответствующим образом направит силы в ответ на "вражеские угрозы"

Тайвань заявляет, что соответствующим образом направит силы в ответ на "вражеские угрозы"

Киев • УНН

 • 194597 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Министерство обороны Тайваня заявило во вторник, что оно полностью осведомлено о военных действиях вблизи Тайваня и соответствующим образом направит силы в ответ на "вражеские угрозы", с ростом напряженности в отношениях с Китаем, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В заявлении министерства говорится, что оно обладает "решимостью, способностью и уверенностью" для обеспечения безопасности Тайваня, добавив, что оно разработало различные планы на случай чрезвычайной ситуации, но они не указаны.

Ранее во вторник несколько китайских военных самолетов пролетели близко к середине Тайваньского пролива, сообщил Reuters источник, информированный по этому поводу, на фоне того, как напряженность нарастала из-за новостей, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси должна была посетить Тайвань в течение этого дня.

Дополнение

Ранее тайваньские СМИ писали, что Нэнси Пелоси, вероятно, прилетит на Тайвань вечером 2 августа. Пелоси начала турне четырьмя азиатскими странами в понедельник в Сингапуре на фоне интенсивных слухов о том, что она может рискнуть разгневать Пекин, посетив также самоуправляемый Тайвань.

Китай предупредил, что его военные "не будут сидеть, сложа руки", в случае визита Пелоси на Тайвань.

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