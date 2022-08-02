Тайвань заявляє, що належним чином спрямує сили у відповідь на "ворожі погрози"

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У заяві міністерства йдеться, що воно має "рішучість, здатність і впевненість" для забезпечення безпеки Тайваню, додавши, що воно розробило різні плани на випадок надзвичайної ситуації, але вони не вказані.

Раніше у вівторок кілька китайських військових літаків пролетіли близько до середини ​​Тайванської протоки, повідомило Reuters джерело, поінформоване з цього приводу, на тлі того, як напруженість наростала через новини, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі мала відвідати Тайвань протягом цього дня.

Доповнення

Раніше тайванські ЗМІ писали, що Ненсі Пелосі, ймовірно, прилетить на Тайвань увечері 2 серпня. Пелосі розпочала турне чотирма азіатськими країнами в понеділок у Сінгапурі на тлі інтенсивних чуток про те, що вона може ризикнути розгнівити Пекін, відвідавши також самоврядний Тайвань.

Китай попередив, що його військові "не сидітимуть, склавши руки", у разі візиту Пелосі на Тайвань.