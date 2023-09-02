Тайфун "Саола" обрушился на Китай: один человек погиб, возникли многочисленные наводнения

Детали

Гонконг и густонаселенная провинция Гуандун отменили сотни рейсов в п’пятницу и закрыли предприятия, школы и финансовые рынки.

Ветер двигался со скоростью более 200 километров в час. “Саола” был одним из самых мощных тайфунов, которые угрожали южной провинции Китая с 1949 года. Китайские власти заявили о значительной силе тайфуна еще, когда он обрушился на город Чжухай, а ветер замедлился до примерно 160 км/ч.

Гонконг установил свой самый высокий ураганный штормовой сигнал 10 в пятницу вечером, снизив его до 8 к утру субботы. Городская обсерватория сообщила, что оценка не спадет до 16:00, ведь стихия будет бушевать - ожидается сильный дождь и возможны наводнения.

Поваленные деревья были разбросаны на многих дорогах, особенно на более открытых отдаленных островах. В шумном районе Козуэй-Бей взлетело много строительных знаков. Местные СМИ сообщают, что один человек погиб в Шэньчжэне после того, как дерево упало и врезалось в его автомобиль.

Несмотря на значительное уменьшение силы, тайфун “Саола” продолжает влиять на регион, сообщают китайские власти. В частности, более 300 человек застряли в аэропорту Гонконга после того, как было отменено около 460 рейсов, сообщила администрация аэропорта города.

Напомним

В четверг в Китае был объявлен наивысший уровень опасности из-за тайфуна "Саола", скорость ветра которого превышает 200 км/ч. Он движется к юго-восточному побережью, угрожая Гонконгу и другим крупным промышленным центрам.