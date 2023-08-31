Китай оголосив найвищий рівень небезпеки через тайфун "Саола"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У четвер у Китаї було оголошено найвищий рівень небезпеки через тайфун "Саола", швидкість вітру якого перевищує 200 км/год. Він рухається до південно-східного узбережжя, загрожуючи Гонконгу та іншим великим промисловим центрам, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Національний метеорологічний центр Китаю повідомив, що тайфун "Саола", який зараз знаходиться приблизно за 315 км на південний схід від провінції Гуандун, рухатиметься на північний захід через Південно-Китайське море зі швидкістю близько 10 км/год, поступово наближаючись до узбережжя Гуандуна, після чого його інтенсивність буде повільно слабшати.
Опівдні швидкість вітру становила 209 км/год.
За прогнозами Центру, "Саола" досягне узбережжя десь від провінції Гуандун до Гонконгу у другій половині дня або вночі 1 вересня, додавши, що з урахуванням прогнозованої інтенсивності, він може увійти до п'ятірки найсильніших тайфунів, що обрушилися на Гуандун з 1949 року.
З наближенням «Саола» у місті Шеньчжень у провінції Гуандун призупинять заняття у яслах, дитячих садках, початкових і середніх школах.
Китайська залізниця призупинила роботу кількох основних залізничних ліній, а в Шанхаї зупинила поїзди, які прямують до Гуандуна, повідомляють місцеві ЗМІ.
Буревій також принесе штормові хвилі в прибережні низинні райони, зазначили в обсерваторії, оцінюючи, що на цей час тайфун знаходиться приблизно в 440 км від мегаполісу.
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