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Китай объявил наивысший уровень предупреждения из-за тайфуна "Саола"

Китай объявил наивысший уровень предупреждения из-за тайфуна "Саола"

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. В четверг в Китае был объявлен самый высокий уровень опасности из-за тайфуна "Саола", скорость ветра которого превышает 200 км/ч. Он двигается к юго-восточному побережью, угрожая Гонконгу и другим крупным промышленным центрам, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Национальный метеорологический центр Китая сообщил, что тайфун "Саола", который сейчас находится примерно в 315 км к юго-востоку от провинции Гуандун, будет двигаться на северо-запад через Южно-Китайское море со скоростью около 10 км/ч, постепенно приближаясь к побережью Гуандуна, после чего его интенсивность будет медленно ослабевать.

В полдень скорость ветра составляла 209 км/ч.

По прогнозам Центра, "Саола" достигнет побережья где-то от провинции Гуандун до Гонконга во второй половине дня или ночью 1 сентября, добавив, что с учетом прогнозируемой интенсивности, он может войти в пятерку самых сильных тайфунов, обрушившихся на Гуандун с 1949 года.

С приближением "Саола" в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун приостановят занятия в яслях, детских садах, начальных и средних школах.

Китайская железная дорога приостановила работу нескольких основных железнодорожных линий, а в Шанхае остановила поезда, следующие в Гуандун, сообщают местные СМИ. 

Ураган также принесет штормовые волны в прибрежные низменные районы, отметили в обсерватории, оценивая, что в настоящее время тайфун находится примерно в 440 км от мегаполиса.

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