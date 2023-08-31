Китай объявил наивысший уровень предупреждения из-за тайфуна "Саола"

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Национальный метеорологический центр Китая сообщил, что тайфун "Саола", который сейчас находится примерно в 315 км к юго-востоку от провинции Гуандун, будет двигаться на северо-запад через Южно-Китайское море со скоростью около 10 км/ч, постепенно приближаясь к побережью Гуандуна, после чего его интенсивность будет медленно ослабевать.

В полдень скорость ветра составляла 209 км/ч.

По прогнозам Центра, "Саола" достигнет побережья где-то от провинции Гуандун до Гонконга во второй половине дня или ночью 1 сентября, добавив, что с учетом прогнозируемой интенсивности, он может войти в пятерку самых сильных тайфунов, обрушившихся на Гуандун с 1949 года.

С приближением "Саола" в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун приостановят занятия в яслях, детских садах, начальных и средних школах.

Китайская железная дорога приостановила работу нескольких основных железнодорожных линий, а в Шанхае остановила поезда, следующие в Гуандун, сообщают местные СМИ.

Ураган также принесет штормовые волны в прибрежные низменные районы, отметили в обсерватории, оценивая, что в настоящее время тайфун находится примерно в 440 км от мегаполиса.

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