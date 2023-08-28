В Китае наводнения из-за рекордного количества осадков, более трех тысяч человек эвакуированы

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Китайские синоптики в понедельник предупредили несколько провинций о том, что в течение следующих двух дней следует ожидать проливных дождей и сильных наводнений.

Более трёх тысяч человек были эвакуированы в северо-западной провинции Хунань на выходных, когда сильные дожди обрушились на уезды Саньчжи, Шимэнь и Юншунь, а также город Чжанцзяцзе.

В Саньчжи был зафиксирован самый сильный дождь в этом году, максимальное количество осадков достигло 256 мм в ночь с субботы на воскресенье. Это был самый сильный дождь в Саньчжи с 1998 года.

Правительство Китая призвало к усилению мер предосторожности против наводнений из-за тайфуна "Саола", который, по прогнозам, дойдёт до провинции Гуандун уже в эту пятницу.

Провинция Фуцзянь начала экстренное реагирование на ситуацию, приказав рыболовным судам в некоторых водах вернуться в ближайшие гавани, а всему персоналу на борту эвакуироваться на берег до полудня среды, сообщили в понедельник местные СМИ.

Дополнение

Китай столкнулся с неделями дождей и наводнений из-за необычно влажного лета. В конце июля штормы, вызванные тайфуном "Доксури", вызвали рекордные за последние десять лет ливни в Китае, а Пекин пережил самый сильный ливень за последние 140 лет.

По данным Китайского метеорологического управления, путь тайфуна "Саола" пока не определен, но со среды по пятницу он принесет сильные ливни в прибрежные районы, в том числе в провинции Фуцзянь и Чжэцзян.

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