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У Китаї повені через рекордну кількість опадів, понад три тисячі людей евакуйовано

У Китаї повені через рекордну кількість опадів, понад три тисячі людей евакуйовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Китайські провінції, які зараз уже потерпають від повеней і злив, очікують на погіршення умов через тайфун «Саола», який насувається на країну. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Китайські синоптики в понеділок попередили кілька провінцій про те, що протягом наступних двох днів слід очікувати проливних дощів і сильних повеней.

Понад три тисячі людей були евакуйовані у північно-західній провінції Хунань на вихідних, коли сильні дощі обрушилися на повіти Саньчжі, Шимень і Юншунь, а також місто Чжанцзяцзе.

У Саньчжі був зафіксований найсильніший дощ цього року, максимальна кількість опадів досягла 256 мм в ніч з суботи на неділю. Це був найсильніший дощ у Саньчжі з 1998 року.

Уряд Китаю закликав до посилення запобіжних заходів проти повеней через тайфун "Саола", який, за прогнозами, дійде до провінції Гуандун вже цієї п'ятниці.

Провінція Фуцзянь розпочала екстрене реагування на ситуацію, наказавши рибальським суднам у деяких водах повернутися до найближчих гаваней, а всьому персоналу на борту евакуюватися на берег до полудня середи, повідомили в понеділок місцеві ЗМІ.

Доповнення

Китай зіткнувся з тижнями дощів і повеней через незвично вологе літо. Наприкінці липня шторми, спричинені тайфуном "Доксурі", спричинили рекордні за останні десять років зливи в Китаї, а Пекін пережив найсильнішу зливу за останні 140 років.

За даними Китайського метеорологічного управління, шлях тайфуну "Саола" поки що не визначений, але з середи по п'ятницю він принесе сильні зливи в прибережні райони, в тому числі в провінції Фуцзянь і Чжецзян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Філіппіни насувається супертайфун "Саола"

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