Тайфун “Саола” обрушився на Китай: одна людина загинула, виникли числені повені

Деталі

Гонконг та густонаселеної провінція Гуандун скасували сотні рейсів у п’ятницю та закрили підприємства, школи та фінансові ринки.

Вітер рухався із швидкістю понад 200 кілометрів на годин. “Саола” був одним із найпотужніших тайфунів, які загрожував південній провінції Китая з 1949 року. Китайська влада заявила про значну силу тайфуну ще, коли він обрушився на місто Чжухай, а вітер сповільнився до приблизно 160 км/год.

Гонконг встановив свій найвищий ураганний штормовий сигнал 10 у п'ятницю ввечері, знизивши його до 8 на ранок суботи. Міська обсерваторія повідомила, що оцінка не спаде до 16:00, адже стихія вируватиме - очікується сильний дощ і можливі повені.

Повалені дерева були розкидані на багатьох дорогах, особливо на більш відкритих віддалених островах. У гамірному районі Козуей-Бей злетіло багато будівельних знаків. Місцеві ЗМІ повідомляють, що одна людина загинула в Шеньчжені після того, як дерево впало та врізалося в її автомобіль.

Незважаючи на значне зменшення сили, тайфун “Саола” продовжує впливати на регіон, повідомляє китайська влада. Зокрема, понад 300 людей застрягли в аеропорту Гонконгу після того, як було скасовано близько 460 рейсів, повідомила адміністрація аеропорту міста.

Нагадаємо

У четвер у Китаї було оголошено найвищий рівень небезпеки через тайфун "Саола", швидкість вітру якого перевищує 200 км/год. Він рухається до південно-східного узбережжя, загрожуючи Гонконгу та іншим великим промисловим центрам.