Тайфун "Дамри" во Вьетнаме унес жизни 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. По меньшей мере 19 человек погибли и еще 12 человек считаются пропавшими без вести в результате тайфуна "Дамри", который обрушился на южное и центральное побережье Вьетнама в субботу, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Некоторые районы в провинции Кханьхоа затопило. Непогода уничтожила 370 жилых домов, а около 49 тысяч были повреждены.
Тайфун нанес ущерб рисовым и другим полям в провинции, а также - сотням рыбацких лодок. Местные власти эвакуировали более 35 тысяч жителей из окрестных сел.
В ближайшие дни во Вьетнаме ожидаются сильные ливни. Американские метеорологи прогнозируют, что ослабленный тайфун дальше будет двигаться в западном направлении - в Камбоджу и Лаос. "Дамри", как отмечается, может стать сильнейшим тайфуном во Вьетнаме с 2001 года.
Напомним, рядом с Кубой сформировался тропический шторм "Филипп".