Тайфун "Дамри" во Вьетнаме унес жизни 19 человек

Некоторые районы в провинции Кханьхоа затопило. Непогода уничтожила 370 жилых домов, а около 49 тысяч были повреждены.

Тайфун нанес ущерб рисовым и другим полям в провинции, а также - сотням рыбацких лодок. Местные власти эвакуировали более 35 тысяч жителей из окрестных сел.

В ближайшие дни во Вьетнаме ожидаются сильные ливни. Американские метеорологи прогнозируют, что ослабленный тайфун дальше будет двигаться в западном направлении - в Камбоджу и Лаос. "Дамри", как отмечается, может стать сильнейшим тайфуном во Вьетнаме с 2001 года.

Напомним, рядом с Кубой сформировался тропический шторм "Филипп".