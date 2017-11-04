Тайфун "Дамри" во Вьетнаме унес жизни 19 человек

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59339 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127261 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106826 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109398 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107731 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100688 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105509 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102609 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 146258 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Тайфун "Дамри" во Вьетнаме унес жизни 19 человек

Тайфун "Дамри" во Вьетнаме унес жизни 19 человек

Киев  •  УНН

 • 24608 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. По меньшей мере 19 человек погибли и еще 12 человек считаются пропавшими без вести в результате тайфуна "Дамри", который обрушился на южное и центральное побережье Вьетнама в субботу, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Некоторые районы в провинции Кханьхоа затопило. Непогода уничтожила 370 жилых домов, а около 49 тысяч были повреждены.

Тайфун нанес ущерб рисовым и другим полям в провинции, а также - сотням рыбацких лодок. Местные власти эвакуировали более 35 тысяч жителей из окрестных сел.

В ближайшие дни во Вьетнаме ожидаются сильные ливни. Американские метеорологи прогнозируют, что ослабленный тайфун дальше будет двигаться в западном направлении - в Камбоджу и Лаос. "Дамри", как отмечается, может стать сильнейшим тайфуном во Вьетнаме с 2001 года.

Напомним, рядом с Кубой сформировался тропический шторм "Филипп".

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