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Тайфун "Дамрі" у В'єтнамі забрав життя 19 людей

Тайфун "Дамрі" у В'єтнамі забрав життя 19 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Щонайменше 19 людей загинули і ще 12 осіб вважаються зниклими безвісти внаслідок тайфуну "Дамрі", який обрушився на південне та центральне узбережжя В'єтнаму в суботу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деякі райони в провінції Кханьхоа затопило. Негода знищила 370 житлових будинків, а близько 49 тисяч було пошкоджено.

Тайфун завдав шкоди рисовим та іншим полям у провінції, а також - сотням рибальських човнів. Місцева влада евакуювала понад 35 тисяч жителів із навколишніх сіл.

Найближчими днями у В'єтнамі очікуються сильні зливи. Американські метеорологи прогнозують, що ослаблений тайфун далі рухатиметься у західному напрямку - до Камбоджі та Лаосу. "Дамрі", як зазначається, може стати найсильнішим тайфуном у В'єтнамі з 2001 року.

Нагадаємо, поруч з Кубою сформувався тропічний шторм "Філіп".

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