Тайфун "Дамрі" у В'єтнамі забрав життя 19 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Щонайменше 19 людей загинули і ще 12 осіб вважаються зниклими безвісти внаслідок тайфуну "Дамрі", який обрушився на південне та центральне узбережжя В'єтнаму в суботу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Деякі райони в провінції Кханьхоа затопило. Негода знищила 370 житлових будинків, а близько 49 тисяч було пошкоджено.
Тайфун завдав шкоди рисовим та іншим полям у провінції, а також - сотням рибальських човнів. Місцева влада евакуювала понад 35 тисяч жителів із навколишніх сіл.
Найближчими днями у В'єтнамі очікуються сильні зливи. Американські метеорологи прогнозують, що ослаблений тайфун далі рухатиметься у західному напрямку - до Камбоджі та Лаосу. "Дамрі", як зазначається, може стати найсильнішим тайфуном у В'єтнамі з 2001 року.
Нагадаємо, поруч з Кубою сформувався тропічний шторм "Філіп".