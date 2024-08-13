Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя".

Депутат Николаевского горсовета, основательница общественной организации "Будущее Николаева", Татьяна Домбровская открыла тематическую фотовыставку "Война имеет женское имя", посвященную женщинам-защитницам. Об этом она рассказала в своем Facebook, пишет УНН.

"Каждое фото - целая история... На фотографиях - красивые женщины в военной форме. Счастливые семейные фото. Мамы, которые идут на войну, в крепких детских объятиях. Моменты встречи с родными и тяжелые минуты прощания. Украинские женщины - настоящие героини", - рассказывает Татьяна Домбровская.

Кроме военных, выставку также посетили женщины-депутаты, волонтеры, госслужащие, общественные и культурные деятели.

"В ВСУ служат и работают более 62 тысяч женщин, среди них более 45 тысяч военнослужащих. Но прежде всего это украинки, любящие мамы, дочери, сестры, жены, которые наравне с мужчинами творят историю и борются за нашу победу!" - резюмировала Татьяна Домбровская.

Выставка продлится в течение месяца в Николаевском академическом художественном драматическом театре по адресу улица Адмиральская, 25.