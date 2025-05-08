Тарифная война Трампа: страны ЕС призывают отложить ответ до саммита НАТО – Financial Times
Киев • УНН
Европейские дипломаты считают соглашение с США приоритетным и призывают к паузе в решениях по США. Они предлагают дождаться результатов саммита НАТО в Гааге.
Страны-члены ЕС призвали Брюссель воздержаться от какого-либо потенциального ответа на тарифы Дональда Трампа до саммита НАТО, который запланирован в июне. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.
Детали
Европейские дипломаты утверждают, что соглашение с президентом США относительно среднесрочной безопасности Европы должно быть приоритетом. В то же время правительства европейских стран призывают к паузе в принятии каких-либо важных решений, связанных с США, включая значительные инвестиции в оборону.
Это должно происходить до тех пор, пока не станет понятным результат саммита НАТО в следующем месяце в Гааге, говорится в публикации. Также европейцы призывают уменьшить масштаб саммита военного альянса НАТО, чтобы минимизировать потенциал для конфликтов с Трампом.
По данным FT, европейские чиновники в частном порядке оценивают, что со средними затратами на оборону, приближающимися к 4 процентам, срок по уменьшению присутствия в определенных критических сферах в течение 5-10 лет, пока армии других стран Европы наращивают свои военные возможности, является реалистичным.
Напомним
Заместитель Генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская заявила, что Альянс оказывает Украине беспрецедентную военную помощь. Организация обязалась предоставить 20 млрд евро на военную помощь за три месяца 2025 года.