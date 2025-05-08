Тарифная война Трампа: страны ЕС призывают отложить ответ до саммита НАТО – Financial Times

$41.440.02
47.070.11
ukenru
Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине
11:49 • 3280 просмотра

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине

11:18 • 14443 просмотра

ВР ратифицировала соглашение Украины и США о полезных ископаемых

10:52 • 21937 просмотра

От почти трех лет до трех часов: необычные истории ватиканских конклавов

Эксклюзив
08:51 • 28268 просмотра

Украинские компании могут производить до 10 миллионов БПЛА в год: названы условия

07:53 • 45256 просмотра

Минэкономики рассчитывает, что инвестфонд с США заработает в течение нескольких недель

Эксклюзив
07:22 • 44046 просмотра

Весенние заморозки в Украине: эксперты объяснили, как это повлияет на урожай плодовых деревьев и цены

8 мая, 03:10 • 48383 просмотра

8 мая: День памяти и примирения

7 мая, 19:04 • 61043 просмотра

В Ватикане черный дым: кардиналы не избрали Папу Римского с первого раза

7 мая, 18:29 • 99370 просмотра

Соглашение о полезных ископаемых: стали известны детали того, как и за что будут голосовать нардепы

Эксклюзив
7 мая, 15:37 • 57240 просмотра

Решение суда - не указ: как АРМА затягивает исполнение постановлений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+12°
2.3м/с
37%
749 мм
Популярные новости

путин отказал кадырову в отставке с поста главы Чечни - ISW

8 мая, 02:39 • 49902 просмотра

КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря: детали

8 мая, 03:03 • 53307 просмотра

Ископаемые сам не будет добывать: в Минэкономики объяснили, как будет работать инвестиционный фонд по соглашению с США

07:10 • 29342 просмотра

Передача имущественных комплексов Фонда госимущества: обещания миллиардов, реальность − долги и ликвидации

07:43 • 60970 просмотра

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

08:37 • 21259 просмотра
публикации

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине

11:49 • 3304 просмотра

От почти трех лет до трех часов: необычные истории ватиканских конклавов

10:52 • 21951 просмотра

Передача имущественных комплексов Фонда госимущества: обещания миллиардов, реальность − долги и ликвидации

07:43 • 62519 просмотра

Соглашение о полезных ископаемых: стали известны детали того, как и за что будут голосовать нардепы

7 мая, 18:29 • 99381 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

7 мая, 10:29 • 137349 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новый трейлер побил рекорды просмотров, саундтрек взлетел в чартах

09:29 • 13595 просмотра

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

08:37 • 22512 просмотра

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

7 мая, 13:49 • 47396 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 78532 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 127818 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

Тарифная война Трампа: страны ЕС призывают отложить ответ до саммита НАТО – Financial Times

Киев • УНН

 • 3194 просмотра

Европейские дипломаты считают соглашение с США приоритетным и призывают к паузе в решениях по США. Они предлагают дождаться результатов саммита НАТО в Гааге.

Тарифная война Трампа: страны ЕС призывают отложить ответ до саммита НАТО – Financial Times

Страны-члены ЕС призвали Брюссель воздержаться от какого-либо потенциального ответа на тарифы Дональда Трампа до саммита НАТО, который запланирован в июне. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

Европейские дипломаты утверждают, что соглашение с президентом США относительно среднесрочной безопасности Европы должно быть приоритетом. В то же время правительства европейских стран призывают к паузе в принятии каких-либо важных решений, связанных с США, включая значительные инвестиции в оборону.

Это должно происходить до тех пор, пока не станет понятным результат саммита НАТО в следующем месяце в Гааге, говорится в публикации. Также европейцы призывают уменьшить масштаб саммита военного альянса НАТО, чтобы минимизировать потенциал для конфликтов с Трампом.

По данным FT, европейские чиновники в частном порядке оценивают, что со средними затратами на оборону, приближающимися к 4 процентам, срок по уменьшению присутствия в определенных критических сферах в течение 5-10 лет, пока армии других стран Европы наращивают свои военные возможности, является реалистичным.

Напомним

Заместитель Генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская заявила, что Альянс оказывает Украине беспрецедентную военную помощь. Организация обязалась предоставить 20 млрд евро на военную помощь за три месяца 2025 года.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
NATO
Гаага
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$62.02
Bitcoin
$99,789.60
S&P 500
$5,625.70
Tesla
$275.69
Газ TTF
$34.89
Золото
$3,347.79
Ethereum
$1,961.68