Тарифна війна Трампа: країни ЄС закликають відкласти відповідь до саміту НАТО - Financial Times
Київ • УНН
Європейські дипломати вважають угоду з США пріоритетною та закликають до паузи в рішеннях щодо США. Вони пропонують дочекатись результатів саміту НАТО в Гаазі.
Країни-члени ЄС закликали Брюссель утриматись від будь-якої потенційної відповіді на тарифи Дональда Трампа до саміту НАТО, який запланований в червні. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.
Деталі
Європейські дипломати стверджують, що угода з президентом США щодо середньострокової безпеки Європи повинна бути пріоритетом. Водночас уряди європейських країн закликають до паузи в ухваленні будь-яких важливих рішень, пов'язаних зі США, включаючи значні інвестиції в оборону.
Це має відбуватися до того часу, поки не стане зрозумілим результат саміту НАТО наступного місяця в Гаазі, йдеться в публікації. Також європейці закликають зменшити масштаб саміту військового альянсу НАТО, щоб мінімізувати потенціал для конфліктів з Трампом.
За даними FT, європейські чиновники приватно оцінюють, що з середніми витратами на оборону, які наближаються до 4 відсотків, термін щодо зменшення присутності в певних критичних сферах впродовж 5-10 років, поки армії інших країн Європи нарощують свої військові можливості, є реалістичним.
Нагадаємо
Заступниця Генерального секретаря НАТО Радміла Шекеринська заявила, що Альянс надає Україні безпрецедентну військову допомогу. Організація зобов'язалась надати 20 млрд євро на військову допомогу за три місяці 2025 року.