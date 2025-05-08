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Тарифна війна Трампа: країни ЄС закликають відкласти відповідь до саміту НАТО - Financial Times

Київ • УНН

 • 4270 перегляди

Європейські дипломати вважають угоду з США пріоритетною та закликають до паузи в рішеннях щодо США. Вони пропонують дочекатись результатів саміту НАТО в Гаазі.

Тарифна війна Трампа: країни ЄС закликають відкласти відповідь до саміту НАТО - Financial Times

Країни-члени ЄС закликали Брюссель утриматись від будь-якої потенційної відповіді на тарифи Дональда Трампа до саміту НАТО, який запланований в червні. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

Європейські дипломати стверджують, що угода з президентом США щодо середньострокової безпеки Європи повинна бути пріоритетом. Водночас уряди європейських країн закликають до паузи в ухваленні будь-яких важливих рішень, пов'язаних зі США, включаючи значні інвестиції в оборону.

Це має відбуватися до того часу, поки не стане зрозумілим результат саміту НАТО наступного місяця в Гаазі, йдеться в публікації. Також європейці закликають зменшити масштаб саміту військового альянсу НАТО, щоб мінімізувати потенціал для конфліктів з Трампом.

За даними FT, європейські чиновники приватно оцінюють, що з середніми витратами на оборону, які наближаються до 4 відсотків, термін щодо зменшення присутності в певних критичних сферах впродовж 5-10 років, поки армії інших країн Європи нарощують свої військові можливості, є реалістичним.

Нагадаємо

Заступниця Генерального секретаря НАТО Радміла Шекеринська заявила, що Альянс надає Україні безпрецедентну військову допомогу. Організація зобов'язалась надати 20 млрд євро на військову допомогу за три місяці 2025 року.

Євген Устименко

Євген Устименко

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