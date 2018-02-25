Танцы, песни и салюты: как закрывают Олимпиаду-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Песни, танцы и салюты - так в Южной Корее закрывают Олимпиаду-2018, передает УНН.
На закрытии звучат зажигательные ритмичные композиции. Делегации несут флаги своих стран, пританцовывая в такт музыке.
Всех зрителей развлекают символы олимпийских игр.
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Добавим, что олимпийцы Северной и Южной Кореи вышли вместе и на закрытие Олимпиады-2018.
Напомним, в этом году Украине удалось получить на зимних Олимпийских играх одну медаль. Золото стране принес фрийсталист Абраменко.