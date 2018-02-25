Танці, пісні та салюти: як закривають Олімпіаду-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Пісні, танці та салюти - так у Південній Кореї закривають Олімпіаду-2018, передає УНН.
На закритті лунають запальні ритмічні композиції. Делегації несуть стяги своїх країн, пританцьовуючи у такт музиці.
Усіх глядачів розважають символи олімпійських ігор.
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Додамо, що олімпійці Північної та Південної Кореї вийшли разом і на закриття Олімпіади-2018.
Нагадаємо, цього року Україні вдалось здобути на зимовий Олімпійських іграх одну медаль. Золото для країни здобув фрийсталіст Абраменко.