Таможенники остановили незаконную пересылку в США партии из 75 предметов антиквариата

​​Таможенники остановили незаконную пересылку за пределы Украины в международном почтовом отправлении 75 предметов старины, которые имеют культурную ценность. Об этом сообщила государство таможенная служба, пишет УНН.

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Древние памятники V в. до н. э-XVII в. н. э, которые изъяли таможенники, житель Черниговщины пытался прислать в США.

Учитывая очевидные признаки старины на металлических предметах, таможенники направили их на экспертизу в Национальный музей истории Украины. Специалисты музея определили, что предоставленные на экспертизу предметы-аутентичные образцы подгорцевской (V-III в. до н. э.) и черняховской культур (III-начало V в.), домонгольские артефакты, распространенные на территории Руси (Х-ХІІІ в.), и предметы эпохи Средневековья (XV-XVII в.) и тому подобное.

Отмечается, что образцами аутентичных памятников подгорцевской культуры являются бронзовые подвески-амулеты. Черняховская культура представлена украшениями. Эпоха Руси-украшениями и предметами личного благочестия. К Средневековью же и раннему современному веку относится свинцовая товарная двустворчатая пломба-аутентичный образец западноевропейского торгового инвентаря.

Все образцы являются предметами археологии, экспертами они признаны культурной ценностью.

Напоминаем, что предметы археологии не могут быть предметами продажи, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы Украины. Их место в Музейном фонде Украины - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных и исторических ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было поэтому находки переданы на склад таможни.

Напомним

Незаконно вывезенные из Украины ценные археологические артефакты, относящиеся к римским временам и Средневековью, были переданы Нидерландами Национальному музею истории Украины для временного хранения.

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