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Митники зупинили незаконну пересилку до США партії з 75 предметів антикваріату

Митники зупинили незаконну пересилку до США партії з 75 предметів антикваріату

Київ • УНН

 • 20591 перегляди

Житель Чернігівської області намагався незаконно переправити до США 75 стародавніх пам’яток V ст. до н.е - XVII ст. н.е.

​​Митники зупинили незаконне пересилання за межі України у міжнародному поштовому відправленні 75 предметів старовини, які мають культурну цінність. Про це повідомила Держава митна служба, пише УНН.

Деталі

Стародавні пам’ятки V ст. до н.е - XVII ст. н.е, які вилучили митники, мешканець Чернігівщина намагався надіслати до США.

З огляду на очевидні ознаки старовини на металевих предметах, митники скерували їх на експертизу до Національного музею історії України. Фахівці музею визначили, що надані на експертизу предмети – автентичні зразки підгірцевської (V-III ст. до н.е.) та черняхівської культур (ІІІ-початок V ст.), домонгольські артефакти, поширені на території Русі (Х-ХІІІ ст.), та предмети доби Середньовіччя (XV-XVII ст.) тощо.

Зазначається, що зразками автентичних пам’яток підгірцевської культури є бронзові підвіски-амулети. Черняхівська культура представлена прикрасами. Доба Русі – прикрасами та предметами особистого благочестя. До Середньовіччя ж та Ранньомодерної доби належить свинцева товарна двостулкова пломба - автентичний зразок західноєвропейського торгівельного інвентарю.

Всі зразки є предметами археології, експертами їх визнано культурною цінністю.

Нагадуємо, що предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі України. Їх місце в Музейному фонді України

- йдеться у повідомленні.

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було. Тому знахідки передано на склад митниці.

Нагадаємо

Незаконно вивезені з України цінні археологічні артефакти, що відносяться до римських часів і середньовіччя, були передані Нідерландами Національному музею історії України для тимчасового зберігання.

Естонія повернула майже три сотні українських артефактів: рідкісні старовинні монети та ювелірні вироби30.04.24, 21:28 • 34279 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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