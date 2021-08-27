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Талибан обратился в ООН за помощью Афганистану

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН должна оказать немедленную помощь бедным слоям населения Афганистана. Об этом заявили представители Талибана на встрече с делегацией ВПП в Катаре, сообщает представитель талибов Мухаммад Наим, передает УНН.

Цитата

“Шер Мохаммад Аббас Станекзай, заместитель руководителя аппарата политического управления Исламского Эмирата, и сопровождающая его делегация встретились вчера с Дэвидом Бисли, исполнительным директором Всемирной продовольственной программы, и делегацией в Дохе. В ходе встречи подробно обсуждалась гуманитарная помощь Афганистану и текущая ситуация”, — заявил Наим.

“Обе стороны также обсудили проблемы, стоящие перед страной, добавив, что Мировая продовольственная программа (ВПП) должна оказать немедленную помощь бедным слоям населения Афганистана”, — пишет представитель боевиков в Twitter.

Детали

Также сообщается, что делегация “Талибана” заверила главу ВПП в “безопасности и сотрудничестве Исламского Эмирата” и поблагодарила их за гуманитарную помощь.

Добавим

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.

Накануне в аэропорту Кабула обострилась ситуация, западные страны и НАТО предупреждали об угрозе атак. И уже 26 августа у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. Сообщалось, что в результате теракта погибли не менее 100 человек, среди которых 13 погибших американских военнослужащих.

Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Ответственность за взрывы на себя взяло “Исламское государство”. Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй — недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. “Талибан” осудил нападение.

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