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Талібан звернувся в ООН за допомогою Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН повинна надати негайну допомогу бідним верствам населення Афганістану. Про це заявили представники Талібану на зустрічі з делегацією ВПП в Катарі, повідомляє представник талібів Мухаммад Наїм, передає УНН.

Цитата

“Шер Мохаммад Аббас Станекзай, заступник керівника апарату політичного управління Ісламського Емірату, і супроводжуюча його делегація зустрілися вчора з Девідом Біслі, виконавчим директором Всесвітньої продовольчої програми, і делегацією в Досі. В ході зустрічі детально обговорювалася гуманітарна допомога Афганістану і поточна ситуація”, — заявив Наїм.

“Обидві сторони також обговорили проблеми, що стоять перед країною, додавши, що Всесвітня продовольча програма (ВПП) повинна надати негайну допомогу бідним верствам населення Афганістану”, — пише представник бойовиків в Twitter.

Деталі

Також повідомляється, що делегація “Талібану” запевнила главу ВПП у “безпеці і співпраці Ісламського Емірату” і подякувала їм за гуманітарну допомогу.

Додамо

Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуювали або евакуюють своїх громадян і співробітників. “Талібан” визначив крайній термін для цього — до 31 серпня.

Напередодні в аеропорту Кабула загострилася ситуація, західні країни і НАТО попереджали про загрозу атак. І вже 26 серпня у будівлі аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштовані терористами-смертниками. Повідомлялося, що в результаті теракту загинули не менше 100 осіб, серед яких 13 загиблих американських військовослужбовців.

Президент США Джозеф Байден заявив, що наказав завдати удару у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.

Відповідальність за вибухи на себе взяла “Ісламська держава”. Один з вибухів прогримів біля воріт аеропорту, другий — недалеко від готелю Baron, де зупинялися військовослужбовці і репортери з Великої Британії, повідомив представник Пентагону Джон Кірбі. “Талібан” засудив напад.

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