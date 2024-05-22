Тактическая авиация противника действует в Азовском море

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  107425 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  109669 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  110802 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  104432 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  119522 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116422 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120102 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113668 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104636 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  242363 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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16 мая 2024, 08:19  •  405391 просмотра

Тактическая авиация противника действует в Азовском море

В акватории Азовского моря зафиксирована активность вражеской тактической авиации, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  8831 просмотра
Тактическая авиация противника действует в Азовском море

За день рф осуществила 30 обстрелов Сумской области: зафиксировано 139 взрывов

российские войска 30 раз открывали огонь в приграничных районах и населенных пунктах Сумской области. Было зафиксировано 139 взрывов.

Общество •   •  9632 просмотра
За день рф осуществила 30 обстрелов Сумской области: зафиксировано 139 взрывов

ЕСПЧ завтра примет решение по делу "Саакашвили против Грузии"

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет о политических преследованиях по уголовным делам против него, утверждая о нарушении его права на защиту и беспристрастности судей, обращаясь в Европейский суд по правам человека.

Новости Мира •   •  11551 просмотра
ЕСПЧ завтра примет решение по делу "Саакашвили против Грузии"

В рф фигурантов политических дел стали чаще отправлять на принудительное лечение

В россии количество фигурантов политических дел, отправленных на принудительное психиатрическое лечение, резко возросло: в 2023 году было отправлено 25 человек по сравнению с 3 лицами в год до 2020 года.

Новости Мира •   •  12000 просмотра
В рф фигурантов политических дел стали чаще отправлять на принудительное лечение

Зеленский планирует присоединиться к мероприятиям "Дня Д" во Франции и встрече G7 в Италии - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в праздновании Дня высадки во Франции и саммите G7 в Италии в следующем месяце, чтобы обратиться к Западу за военной поддержкой, потребовать конфискации российских активов для финансирования обороны Украины.

политика •   •  14666 просмотра
Зеленский планирует присоединиться к мероприятиям "Дня Д" во Франции и встрече G7 в Италии - Politico

В оккупированной Евпатории уже пятый день отсутствует водоснабжение: почему

Оккупированный город Евпатория в Крыму уже пятый день остается без водоснабжения, что привело к дефициту воды.

Война •   •  14355 просмотра
В оккупированной Евпатории уже пятый день отсутствует водоснабжение: почему

Это укрепит не только Украину, но и весь европейский периметр: Зеленский о военной поддержке от Швеции

Швеция предоставит Украине 7 миллиардов долларов военной помощи в течение следующих 3 лет для укрепления европейской безопасности от российской агрессии.

Война •   •  17125 просмотра
Это укрепит не только Украину, но и весь европейский периметр: Зеленский о военной поддержке от Швеции

После реакции Запада: правительство рф убрало с сайта документ по изменению морских границ с Литвой и Финляндией

На фоне реакции стран Балтии, у россии удалили проект документ, который предлагал в одностороннем порядке изменить свои морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Война •   •  16692 просмотра
После реакции Запада: правительство рф убрало с сайта документ по изменению морских границ с Литвой и Финляндией

Максимум внимания всему приграничью сейчас и не только на Харьковщине, но и на Сумщине - Зеленский

Президент Зеленский обсудил ситуацию на фронте с военным командованием, отметив максимальное внимание ко всей границе и нанесении максимальных потерь российским оккупантам.

Война •   •  15842 просмотра
Максимум внимания всему приграничью сейчас и не только на Харьковщине, но и на Сумщине - Зеленский

Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо не позволяет транспортировать его в Братиславу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо остается в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице Рузвельта после покушения на него, а его перевод в Братиславу невозможен еще несколько дней.

Новости Мира •   •  13928 просмотра
Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо не позволяет транспортировать его в Братиславу