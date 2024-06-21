Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Словакией в Евро-2024. об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

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Верить друг в друга! Поддерживать друг друга! Сражаться друг за друга! это то, что должно объединять каждого из нас. и сейчас каждый из нас на своем месте должен бороться: за свободу, жизнь и за правильное восприятие Украины в мире. (...) именно это сегодня делает национальная сборная Украины по футболу. Так держать, ребята! - говорится в заметке Зеленского.

Напомним

Украина одержала первую победу на Евро-2024, обыграв в рамках второго тура группового этапа сборную Словакии со счетом - 2:1.