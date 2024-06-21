"Так тримати, хлопці": Зеленський відреагував на перемогу збірної України у матчі проти Словаччини
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський привітав національну збірну України з футболу, яка здобула свою першу перемогу на Євро-2024, обігравши Словаччину з рахунком 2:1 на груповому етапі.
Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України з перемогою над Словаччиною у Євро-2024. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави в Telegram.
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Вірити одне в одного! Підтримувати одне одного! Битися одне за одного! Це те, що має єднати кожного з нас. І зараз кожен із нас на своєму місці має боротися: за свободу, життя і за правильне сприйняття України у світі. (...) Саме це сьогодні робить національна збірна України з футболу. Так тримати, хлопці!
Нагадаємо
Україна здобула першу перемогу на Євро-2024, обігравши в рамках другого туру групового етапу збірну Словаччини з рахунком - 2:1.