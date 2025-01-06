Тайвань испытывает рекордные 2,4 млн кибератак ежедневно - большинство из Китая
Киев • УНН
Бюро нацбезопасности Тайваня сообщает о резком росте кибератак в 2024 году, в среднем 2,4 млн попыток в день. Большинство атак осуществляются китайскими группировками на фоне роста военной активности Пекина в регионе.
В 2024 году количество кибератак на правительственные структуры Тайваня значительно возросло, достигнув среднего показателя в 2,4 миллиона попыток в день. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Такой резкий рост зафиксировало Бюро национальной безопасности острова, отметив, что подавляющую часть атак совершили китайские кибергруппировки.
Усиление цифрового давления происходит на фоне роста военной и политической активности Китая вблизи Тайваня. В частности, Пекин регулярно проводит военные учения в регионе, а также прибегает к другим формам "сирозонного" воздействия, таким как запуск воздушных шаров и агрессивная киберактивность.
Тайвань считает эти действия частью систематической кампании по принуждению к признанию китайского суверенитета.
Тайвань сообщает о втором на этой неделе вторжении китайских ВВС на их территорию9 авг. 2023, 15:24 • 271616 просмотров