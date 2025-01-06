Тайвань зазнає рекордних 2,4 млн кібератак щодня - більшість з Китаю

У 2024 році кількість кібератак на урядові структури Тайваню значно зросла, досягнувши середнього показника в 2,4 мільйона спроб на день. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Такий різкий ріст зафіксувало Бюро національної безпеки острова, зазначивши, що переважну частину атак здійснили китайські кіберугруповання.

Посилення цифрового тиску відбувається на тлі зростання військової та політичної активності Китаю поблизу Тайваню. Зокрема, Пекін регулярно проводить військові навчання в регіоні, а також вдається до інших форм "сірозонного" впливу, таких як запуск повітряних куль і агресивна кіберактивність.

Тайвань вважає ці дії частиною систематичної кампанії з примусу до визнання китайського суверенітету.

Тайвань повідомляє про друге на цьому тижні вторгнення китайських ВПС на їхню територію