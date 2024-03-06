Таиланд рассматривает ограничения на вывоз манго из-за российских туристов
Киев • УНН
Таиланд рассматривает возможность ограничения экспорта манго из-за жалоб местных жителей на то, что российские туристы вывозят слишком много фруктов за пределы страны.
Таиланд рассматривает возможность ограничений на вывоз манго из-за российских туристов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В Таиланде рассматривается возможность введения ограничений на вывоз манго, особенно из-за российских туристов.
Активнее всего на отдыхающих жалуются жители Пхукета. Они высказывая выразили свое недовольство, публикуя в соцсетях фотографии из аэропорта, где видно, как россияне вывозят коробками редкие плоды в переносках для животных и другой ручной клади.
Также было отмечено, что такая практика может привести к росту цен на манго из-за спроса иностранцев.
Добавим
Локальные жители выступили за введение ограничений на вывоз фруктов для иностранцев, называя приезжих "плохими людьми".
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