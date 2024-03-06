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Таиланд рассматривает ограничения на вывоз манго из-за российских туристов

Таиланд рассматривает ограничения на вывоз манго из-за российских туристов

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 03:34  •  1330 просмотра

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Таиланд рассматривает возможность ограничения экспорта манго из-за жалоб местных жителей на то, что российские туристы вывозят слишком много фруктов за пределы страны.

Таиланд рассматривает возможность ограничений на вывоз манго из-за российских туристов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В Таиланде рассматривается возможность введения ограничений на вывоз манго, особенно из-за российских туристов.

Активнее всего на отдыхающих жалуются жители Пхукета. Они высказывая выразили свое недовольство, публикуя в соцсетях фотографии из аэропорта, где видно, как россияне вывозят коробками редкие плоды в переносках для животных и другой ручной клади.

Также было отмечено, что такая практика может привести к росту цен на манго из-за спроса иностранцев.

Добавим

Локальные жители выступили за введение ограничений на вывоз фруктов для иностранцев, называя приезжих "плохими людьми".

В Таиланде запретят рекреационное употребление каннабиса6 февраля 2024, 22:30 • 23348 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоЭкономикаНовости Мира
tailandТаиланд
Таїланд розглядає обмеження на вивезення манго через російських туристів
Thailand considers restrictions on mango exports due to russian tourists
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Таиланд рассматривает ограничения на вывоз манго из-за российских туристов

Таиланд рассматривает возможность ограничения экспорта манго из-за жалоб местных жителей на то, что российские туристы вывозят слишком много фруктов за пределы страны.

Общество •   •  1330 просмотра
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