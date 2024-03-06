Таиланд рассматривает ограничения на вывоз манго из-за российских туристов

Таиланд рассматривает возможность ограничений на вывоз манго из-за российских туристов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В Таиланде рассматривается возможность введения ограничений на вывоз манго, особенно из-за российских туристов.

Активнее всего на отдыхающих жалуются жители Пхукета. Они высказывая выразили свое недовольство, публикуя в соцсетях фотографии из аэропорта, где видно, как россияне вывозят коробками редкие плоды в переносках для животных и другой ручной клади.

Также было отмечено, что такая практика может привести к росту цен на манго из-за спроса иностранцев.

Добавим

Локальные жители выступили за введение ограничений на вывоз фруктов для иностранцев, называя приезжих "плохими людьми".

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