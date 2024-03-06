Таїланд розглядає обмеження на вивезення манго через російських туристів
Київ • УНН
Таїланд розглядає можливість обмеження експорту манго через скарги місцевих жителів на те, що російські туристи вивозять занадто багато фруктів за межі країни.
Таїланд розглядає можливість обмежень на вивезення манго через російських туристів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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У Таїланді розглядається можливість введення обмежень на вивезення манго, особливо через російських туристів.
Найактивніше на відпочиваючих скаржаться жителі Пхукета. Вони висловлюючи висловили своє невдоволення, публікуючи в соцмережах фотографії з аеропорту, де видно, як росіяни вивозять коробками рідкісні плоди у переносках для тварин та іншій ручній поклажі.
Також було відзначено, що така практика може призвести до зростання цін на манго через попит іноземців.
Додамо
Локальні мешканці виступили за введення обмежень на вивезення фруктів для іноземців, називаючи приїжджих "поганими людьми".
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