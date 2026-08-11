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The Washington Post
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Тайфун "Дельфин" продвигается вглубь Китая, повлияв на туризм и строительство

Киев • УНН

 • 1726 просмотра

Тайфун «Дельфин» достиг провинции Хубэй, вызвав закрытие туристических зон и приостановку 26 строительных проектов. Синоптики предупреждают об экстремальных осадках до 250 мм и риске наводнений и оползней.

Тайфун "Дельфин" продвигается вглубь Китая, повлияв на туризм и строительство

Тайфун "Дельфин" во вторник продвинулся вглубь Китая, в центральную провинцию Хубэй, что привело к закрытию туристических зон и приостановке строительных проектов на фоне предупреждений синоптиков об опасности экстремальных осадков на горном северо-западе провинции, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сильнейший тайфун, обрушившийся на Китай в этом году, "Дельфин", сформировал чрезвычайно устойчивую штормовую систему, которая прошла почти 6000 км, прежде чем выйти на сушу в выходные, затопив восточное побережье страны и принеся с собой обширное облачное поле.

Тайфун "Дельфин" ослаб, но стал причиной отмены сотен рейсов в Китае10.08.26, 08:59 • 4278 просмотров

Хубэй, крупный центр производства автомобилей и высокотехнологичной электроники, где проживает более 58 миллионов человек, в прошлом месяце пострадал от двух редких торнадо после тайфуна "Майсак", в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек.

Во вторник Национальный метеорологический центр возобновил действие оранжевого уровня предупреждения о сильных дождях — второго по потенциальной опасности уровня предупреждения; ожидается, что на северо-западе провинции Хубэй за 24 часа выпадет до 250 мм осадков.

Власти Хубэя объявили желтый уровень предупреждения для таких городов, как Сянъян, Хуанган и Суйчжоу, сославшись на повышенный риск наводнений и оползней.

Живописные районы по всей провинции объявили о временном закрытии, в том числе популярную туристическую зону плотины "Три ущелья" в Ичане. Из 107 крупных проектов строительства автомагистралей и водных путей, реализуемых в провинции, были приостановлены 26 проектов, которые считаются высокорисковыми.

Периферийный воздушный поток "Дельфина" будет вынужден подняться, столкнувшись с горами в западной части Хубэя, что приведет к многократному усилению осадков, сообщил местной газете Hubei Daily Ван Сяолин, заместитель директора провинциальной метеорологической обсерватории Хубэя.

В соседней провинции Хэнань власти объявили красный уровень опасности внезапных наводнений на фоне того, что шторм продолжает переносить влагу на север.

Пекин готовится к ливням с третью годовой нормы осадков за сутки11.08.26, 07:58 • 2850 просмотров

Сила шторма будет ощущаться вплоть до Пекина, расположенного более чем в 1000 км к северу от провинции Хубэй. Четыре района на окраинах столицы Китая активировали экстренные меры реагирования на наводнения первого уровня на фоне подготовки города к ожидаемому началу выпадения более трети годового объема осадков в течение 24 часов, начиная с позднего вечера вторника.

Япония также готовится к оползням, наводнениям и сильным ветрам после того, как Японское метеорологическое агентство сообщило, что тайфун № 15 "Чан-Хом" может пройти через материковую часть Японии позднее во вторник.

Юлия Шрамко

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