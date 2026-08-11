Пекин готовится к ливням с третью годовой нормы осадков за сутки

Пекин готовится к сильным ливням, которые в течение следующих 24 часов могут принести более трети среднегодовой нормы осадков в столице Китая. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Сильные дожди ожидаются с вечера 11 августа до четверга. По прогнозу городской метеорологической службы, в большинстве районов Пекина за 24 часа может выпасть более 150 мм осадков, а за шесть часов — более 100 мм.

В районах Тунчжоу, Дасин, Фаншань, Мэньтоугоу, Хуайжоу и Фэнтай количество осадков может превысить 200 мм в сутки. Для сравнения, среднегодовое количество осадков в Пекине составляет около 528 мм, большая часть из них выпадает в период с июня по сентябрь.

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Ожидается, что дожди усилятся из-за сочетания влаги от тайфуна «Дельфин» и холодного воздуха над северным Китаем.

В горном районе Мэньтоугоу на западе Пекина власти объявили высший уровень чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений. Жителей призвали без острой необходимости не выходить из дома и избегать поездок в горные районы и места вблизи рек.

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