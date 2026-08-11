Пекин готовится к ливням с третью годовой нормы осадков за сутки

$44.830.0751.780.17
ukenru
08:18 • 5484 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в орске
06:00 • 15847 просмотра
В Палате представителей США начали продвижение «адских» санкций против РФ и Ирана
04:38 • 26821 просмотра
Число погибших из-за ночной атаки россиян на Запорожье возросло до шести
10 августа, 23:16 • 48888 просмотра
После атаки россиян по Запорожью погибли пять человек, еще 20 получили ранения
10 августа, 21:42 • 50836 просмотра
Россия атакует Киев баллистическими ракетами, в Запорожье продолжается комбинированный удар
10 августа, 19:30 • 49743 просмотра
Нацбанк вводит смягчение валютных ограничений: как изменятся лимиты
10 августа, 17:50 • 57520 просмотра
В Одесской области во время выполнения боевого задания потерян истребитель МиГ-29, пилот катапультировался
10 августа, 14:42 • 55498 просмотра
На АЗС Киевской области будут усиливать меры безопасности и обустраивать укрытия — Ткаченко
10 августа, 13:51 • 88628 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений
10 августа, 13:26 • 34934 просмотра
Украинские спасатели во Франции остановили лесной пожар, который угрожал населенному пунктуPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3.4м/с
38%
749мм
Популярные новости
В Крыму арестовали экс-депутата «Единой России», во дворе которого нашли тело 12-летней школьницы11 августа, 00:40 • 10806 просмотра
Трамп вновь оказывает давление на ФРС, пытаясь влиять на политику в отношении ставок11 августа, 01:17 • 12744 просмотра
Финляндия не могла отказаться передавать Украине ракеты Patriot, поскольку никогда ими не располагала — Defense Express11 августа, 01:37 • 13324 просмотра
На нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» в Хабаровском крае вспыхнул пожарPhotoVideo11 августа, 01:50 • 21768 просмотра
Свитолина победила россиянку Александрову и вышла в полуфинал турнира в ТоронтоPhoto11 августа, 02:15 • 20273 просмотра
публикации
Первый еврокубок сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" — "Астон Вилла" Photo08:23 • 2574 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 103650 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений10 августа, 13:51 • 88639 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
Эксклюзив
10 августа, 11:23 • 67737 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10 августа, 10:09 • 90350 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Шевченко
Линдси Грэм
Марк Цукерберг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Турция
Анкара
Реклама
УНН Lite
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 103650 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 68651 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 78373 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 145481 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 164281 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
The Washington Post
Facebook

Пекин готовится к ливням с третью годовой нормы осадков за сутки

Киев • УНН

 • 2840 просмотра

В Пекине в течение 24 часов ожидаются сильные ливни, которые могут принести более 150 мм осадков, а в отдельных районах — более 200 мм. В горном районе Мэньтоугоу объявлен наивысший уровень чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений.

Пекин готовится к ливням с третью годовой нормы осадков за сутки

Пекин готовится к сильным ливням, которые в течение следующих 24 часов могут принести более трети среднегодовой нормы осадков в столице Китая. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Сильные дожди ожидаются с вечера 11 августа до четверга. По прогнозу городской метеорологической службы, в большинстве районов Пекина за 24 часа может выпасть более 150 мм осадков, а за шесть часов — более 100 мм.

В районах Тунчжоу, Дасин, Фаншань, Мэньтоугоу, Хуайжоу и Фэнтай количество осадков может превысить 200 мм в сутки. Для сравнения, среднегодовое количество осадков в Пекине составляет около 528 мм, большая часть из них выпадает в период с июня по сентябрь.

Землетрясение потрясло запад Колумбии и Эквадор - есть пострадавшие и разрушения10.08.26, 16:55 • 17614 просмотров

Ожидается, что дожди усилятся из-за сочетания влаги от тайфуна «Дельфин» и холодного воздуха над северным Китаем.

В горном районе Мэньтоугоу на западе Пекина власти объявили высший уровень чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений. Жителей призвали без острой необходимости не выходить из дома и избегать поездок в горные районы и места вблизи рек.

Тайфун "Дельфин" ослаб, но стал причиной отмены сотен рейсов в Китае10.08.26, 08:59 • 4278 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Reuters
Пекин
Китай