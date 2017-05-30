Т.Степаненко продлил контракт с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. ФК “Шахтер” подписал новое соглашение с полузащитником команды Тарасом Степаненко. Об этом сообщает сайт “горняков”, передает УНН.
Новый контракт рассчитан на пять лет.
Отмечается, что Т.Степаненко перешел в “Шахтер” из запорожского “Металлурга” в мае 2010 года. В течение семи лет футболист провел за “оранжево-черных” 199 матчей и забил 15 голов. В текущем сезоне на счету игрока 40 матчей и 4 мяча.
Примечательно, что в составе “горняков” Т.Степаненко завоевал 15 трофеев:
— Чемпион Украины 2011, 2012, 2013, 2014, 2017.
— Обладатель Кубка Украины 2011, 2012, 2013, 2016, 2017.
— Обладатель Суперкубка Украины 2010 2012 2013, 2014, в 2015 лет.
Напомним, что ранее с клубом продлил свое соглашение бразилец Тайсон.