Т.Степаненко продовжив контракт з "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. ФК “Шахтар” підписав нову угоду із півзахисником команди Тарасом Степаненком. Про це повідомляє сайт “гірників”, передає УНН.
Новий контракт розрахований на п’ять років.
Зазначається, що Т.Степаненко перейшов до “Шахтаря” із запорізького “Металурга” у травні 2010 року. Протягом семи років футболіст провів за “оранжево-чорних” 199 матчів і забив 15 голів. Поточного сезону на рахунку гравця 40 поєдинків та 4 м’ячі.
Примітно, що у складі “гірників” Т.Степаненко завоював 15 трофеїв:
— Чемпіон України 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 років.
— Володар Кубка України 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 років.
— Володар Суперкубка України 2010 2012 2013, 2014, 2015 років.
Нагадаємо, що раніше з клубом продовжив свою угоду бразилець Тайсон.