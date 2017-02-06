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Т.Мэй призвала депутатов не препятствовать выходу Великобритании из ЕС

Киев • УНН

 • 7652 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй призвала депутатов не препятствовать выполнению воли большинства британцев, проголосовавших за выход страны из состава ЕС. Об этом она заявила в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Т.Мэй призвала депутатов не препятствовать выходу Великобритании из ЕС

"Мой призыв ясен для каждого - эта палата уже высказала свое мнение, и сейчас не время для того, чтобы создавать препятствия для демократически выраженной воли британского народа. Пришло время для того, чтобы перейти к процессу выхода из состава ЕС", - отметила Т.Мэй.

Как пишет издание, на данный момент британский парламент рассматривает законопроект правительства о начале переговоров с Брюсселем о прекращении членства страны в ЕС. На прошлой неделе законопроект был принят во втором чтении 498 голосами против 144.

В понедельник комитеты Палаты общин рассмотрят поправки к законодательной инициативе, после чего документ будет рассмотрен в третьем чтении.

"Наши европейские партнеры хотят приступить к переговорам, точно так же, как я, и точно так же, как эта палата", - отметила она, имея в виду результаты голосования.

"Пришло время приступить к процессу выхода из ЕС и создать независимую, глобальную Великобританию, которая сама будет определять свое будущее", - подчеркнула британский премьер.

Т.Мэй надеется задействовать статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, которая запускает процесс выхода из союза, до конца марта этого года. Для этого ей необходима санкция парламента.

Как сообщал УНН, правительство Великобритании опубликовало план по Brexit под названием "Выход Великобритании из ЕС и новое партнерство с ним".

 

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