Т.Мей закликала депутатів не перешкоджати виходу Британії з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей закликала депутатів не перешкоджати виконанню волі більшості британців, які проголосували за вихід країни зі складу ЄС. Про це вона заявила в понеділок, виступаючи в Палаті громад британського парламенту, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Мій заклик ясний для кожного - ця палата вже висловила свою думку, і тепер не час для того, щоб створювати перепони для демократично вираженої волі британського народу. Прийшов час для того, щоб перейти до процесу виходу зі складу ЄС", - зазначила Т.Мей.
Як пише видання, на даний момент британський парламент розглядає законопроект уряду про початок переговорів з Брюсселем про припинення членства країни в ЄС. Минулого тижня законопроект був ухвалений у другому читанні 498 голосами проти 144.
У понеділок комітети Палати громад розглянуть поправки до законодавчої ініціативи, після чого документ буде розглянутий в третьому читанні.
"Наші європейські партнери хочуть приступити до переговорів, точно так же, як я, і точно так само, як ця палата", - зазначила вона, маючи на увазі результати голосування.
"Прийшов час приступити до процесу виходу з ЄС і створити незалежну, глобальну Велику Британію, яка сама буде визначати своє майбутнє", - наголосила британський прем'єр.
Т.Мей сподівається задіяти статтю 50 Лісабонського договору про ЄС, яка запускає процес виходу із товариства, до кінця березня цього року. Для цього їй необхідна санкція парламенту.
Як повідомляв УНН, уряд Великої Британії опублікував план щодо Brexit під назвою “Вихід Британії з ЄС і нове партнерство з ним”.