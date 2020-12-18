Сюрпризам все возрасты покорны: что положить под подушку взрослому на День святого Николая

Алкогольный подарок на скорую руку

В условиях ограниченного времени перед праздником сюрпризом под подушкой на скорую руку может оказаться бутылка любимого алкоголя. Его можно заказать онлайн или тут же купить в магазине. Например, кого-то может порадовать бутылка выдержанного виски или искристого просекко. Если же есть желание удивить – то выбирайте оригинальный и необычный алкоголь. Так, бутылка черной водки Prime Black Carbon всегда производит вау-эффект из-за своего необычного вида. А утро, начавшееся с подарка любимого алкоголя может настроить совсем на другой лад. Как говорят, никто не знает, как может сложиться день, если начать его не с привычного кофе, а с бокала шампанского.

Оригинальный подарок для совместного досуга

На западе очень популярны алкогольные адвент-календари для взрослых. Они же помогают веселее отсчитывать дни до Рождества или Нового года. Если подобную забавную вещицу вы уже не успеваете приобрести, то можно подготовить нечто совершенно необычное для совместного взрослого досуга на каждый день до Нового года. К примеру, заготовьте необходимое количество карточек с рецептами алкогольных коктейлей на каждый день: любимых или тех, которые всегда хотели попробовать. Карточки можно упаковать в красивую коробку или конверт. А потом каждый оставшийся вечер до Нового года выбирать один из коктейлей и готовить вместе. Главное – своевременно запастись ингредиентами и красивыми бокалами для самых необычных вкусовых экспериментов.

Сладкий подарок своими руками

Для сладкоежек, которые готовы на все, чтобы найти под подушкой сладости, можно потратить совсем немного времени и приготовить алкогольные желейные конфеты для взрослых из водки. К тому же, лучший и самый оригинальный подарок – всегда сделанный своими руками. Эксперты украинского водочного бренда Prime поделились с УНН простым рецептом таких желейных конфет. Их можно красиво упаковать в коробочку, присыпав слегка сахарной пудрой.