Сюрпризам кожен вік підвладний: що покласти під подушку дорослому на День святого Миколая

Алкогольний подарунок на швидку руку

В умовах обмеженого часу перед святом сюрпризом під подушкою на швидку руку може стати пляшка улюбленого алкоголю. Його можна замовити онлайн або тут же купити в магазині. Наприклад, когось може порадувати пляшка витриманого віскі або іскристого просекко. Якщо ж є бажання здивувати - то вибирайте оригінальний і незвичайний алкоголь. Так, пляшка чорної горілки Prime Black Carbon завжди справляє вау-ефект через свій незвичайний вигляд. А ранок, що почався з подарунка улюбленого алкоголю може налаштувати зовсім на інший лад. Як кажуть, ніхто не знає, як може скластися день, якщо почати його не зі звичної кави, а з келиха шампанського.

Оригінальний подарунок для спільного дозвілля

На заході дуже популярні алкогольні адвент-календарі для дорослих. Вони ж допомагають веселіше відраховувати дні до Різдва або Нового року. Якщо подібну поштішну річ ви вже не встигаєте придбати, то можна підготувати щось зовсім незвичайне для спільного дорослого дозвілля на кожен день до Нового року. Наприклад, підготуйте необхідну кількість карток з рецептами алкогольних коктейлів на кожен день: улюблених або тих, які завжди хотіли спробувати. Картки можна упакувати в красиву коробку або конверт. А потім кожен вечір, що залишився до Нового року вибирати один з коктейлів і готувати разом. Головне - вчасно запастися інгредієнтами і красивими келихами для найнезвичайніших смакових експериментів.

Солодкий подарунок своїми руками

Для ласунів, які готові на все, щоб знайти під подушкою солодощі, можна витратити зовсім небагато часу і приготувати алкогольні желейні цукерки для дорослих з горілки. До того ж, найкращий і найоригінальніший подарунок - завжди зроблений своїми руками. Експерти українського горілчаного бренду Prime поділилися з УНН простим рецептом таких желейних цукерок. Їх можна красиво упакувати в коробочку, присипавши злегка цукровою пудрою.