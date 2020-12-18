Сюрпризам кожен вік підвладний: що покласти під подушку дорослому на День святого Миколая

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 92597 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 64288 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 67093 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 75976 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 98049 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 124206 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 208593 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 214068 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 185104 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174890 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.5м/с
68%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 51613 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 68671 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 106630 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 75284 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 99132 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 92644 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 100629 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 252461 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 278764 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 363362 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 19560 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 19408 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 22003 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 22751 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 107593 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Сюрпризам кожен вік підвладний: що покласти під подушку дорослому на День святого Миколая

Київ • УНН

 • 13019 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. День Святого Миколая відкриває низку улюблених дорослими і дітьми зимових свят з подарунками і веселощами. Але не тільки діти очікують знайти подарунок під подушкою вранці 19 грудня. Кожен дорослий теж таємно сподівається отримати приємний маленький сюрприз. І якщо з дітьми все просто, то що покласти дорослому під подушку порадили експерти українського бренду Prime.

Сюрпризам кожен вік підвладний: що покласти під подушку дорослому на День святого Миколая

Алкогольний подарунок на швидку руку

В умовах обмеженого часу перед святом сюрпризом під подушкою на швидку руку може стати пляшка улюбленого алкоголю. Його можна замовити онлайн або тут же купити в магазині. Наприклад, когось може порадувати пляшка витриманого віскі або іскристого просекко. Якщо ж є бажання здивувати - то вибирайте оригінальний і незвичайний алкоголь. Так, пляшка чорної горілки Prime Black Carbon завжди справляє вау-ефект через свій незвичайний вигляд. А ранок, що почався з подарунка улюбленого алкоголю може налаштувати зовсім на інший лад. Як кажуть, ніхто не знає, як може скластися день, якщо почати його не зі звичної кави, а з келиха шампанського.

Оригінальний подарунок для спільного дозвілля

На заході дуже популярні алкогольні адвент-календарі для дорослих. Вони ж допомагають веселіше відраховувати дні до Різдва або Нового року. Якщо подібну поштішну річ ви вже не встигаєте придбати, то можна підготувати щось зовсім незвичайне для спільного дорослого дозвілля на кожен день до Нового року. Наприклад, підготуйте необхідну кількість карток з рецептами алкогольних коктейлів на кожен день: улюблених або тих, які завжди хотіли спробувати. Картки можна упакувати в красиву коробку або конверт. А потім кожен вечір, що залишився до Нового року вибирати один з коктейлів і готувати разом. Головне - вчасно запастися інгредієнтами і красивими келихами для найнезвичайніших смакових експериментів.

Солодкий подарунок своїми руками

Для ласунів, які готові на все, щоб знайти під подушкою солодощі, можна витратити зовсім небагато часу і приготувати алкогольні желейні цукерки для дорослих з горілки. До того ж, найкращий і найоригінальніший подарунок - завжди зроблений своїми руками. Експерти українського горілчаного бренду Prime поділилися з УНН простим рецептом таких желейних цукерок. Їх можна красиво упакувати в коробочку, присипавши злегка цукровою пудрою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$62.80
Bitcoin
$79,435.10
S&P 500
$5,211.60
Tesla
$246.62
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,175.35
Ethereum
$1,512.52