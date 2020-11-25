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Недетские конфеты: эксперты раскрыли креативный способ подачи алкоголя

Недетские конфеты: эксперты раскрыли креативный способ подачи алкоголя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Существуют различные способы подачи алкоголя. Но есть и такие, которые могут по-настоящему удивить гостей на вечеринке. Эксперты украинского водочного бренда Prime поделились с УНН простым рецептом креативной подачи алкоголя в виде желейных конфет.

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Желейка с водки

Желейные конфеты с водки просты в приготовлении. Также это очень оригинальный способ удивить даже самого требовательного гостя на любой вечеринке.

Ингредиенты:

  • 1 пакетик желе быстрого приготовления с ягодным вкусом или с любым другим любимым
  • 200 мл горячей кипяченой воды
  • 200 мл водки PRIME World Class

    • Приготовление:

    В кастрюльку с горячей кипяченой водой засыпать желе. Хорошо размешать и остудить до комнатной температуры.
    Влить в желе водку. Еще раз хорошо размешать.

    Разлить водочное желе в маленькие формочки. Поставить в холодильник до готовности. Подавать можно в формочках или в стопках или вынуть из формы и выложить на тарелках.

    Желейка из шампанского

    Эксперты уверяют, что если осторожно залить в желатин хорошо охлажденное шампанское, то можно даже “зажелевать” пузырь алкогольного напитка.

    Ингредиенты:

  • 450 мл игристого вина или шампанского
  • 130 г коричневого сахара
  • сок и цедра одного апельсина или лимона
  • 8 чайных ложек быстрорастворимого желатина
  • 300 мл воды

    • Приготовление:

    Сахар и лимонную цедру залить водой. Варить сироп на медленном огне пока сахар полностью не растворится. Снять с огня, охладить до комнатной температуры. В отдельной посуде желатин замочить в лимонном соке. Влить в желатин шампанское, приготовленный сироп, быстро, но осторожно размешать и перелить в формы или в десертные бокалы. Поставить желе застывать в холодильник.

    Напомним, ранее УНН писал, что на прилавках магазинов появилась водка PRIME в новом дизайне. Среди изменений дизайна бутылки — новая фигурная этикетка и новый именной колпак с золотыми гранями. В компании уверены, что рестайлинг бутылки водки Рrime — “это свежий и стильный взгляд на любимую классику, которая за многие годы полюбилась потребителю”.

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