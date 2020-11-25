Недитячі цукерки: експерти розкрили найкреативніший спосіб подачі алкоголю

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Желейки з горілки

Желейні цукерки з горілки прості у приготуванні. Також це дуже оригінальний спосіб здивувати навіть найвибагливішого гостя на будь-якій вечірці.

Інгредієнти:

1 пакетик желе швидкого приготування з ягідним смаком або з будь-яким іншим улюбленим

200 мл гарячої кип’яченої води

200 мл горілки PRIME World Class

Приготування:

У каструльку з гарячою кип’яченою водою засипати желе. Добре розмішати і остудити до кімнатної температури.

Влити в желе горілку. Ще раз добре розмішати.

Розлити горілчане желе у маленькі формочки. Поставити в холодильник до готовності. Подавати можна в формочках чи в стопках або вийняти з форми та викласти на тарілках.

Желейки з шампанського

Експерти запевняють, що якщо обережно залити в желатин добре охолоджене шампанське, то можна навіть “зажелувати” бульбашки алкогольного напою.

Інгредієнти:

450 мл ігристого вина або шампанського

130 г коричневого цукру

сік і цедра одного апельсина або лимона

8 чайних ложок швидкорозчинного желатину

300 мл води

Приготування:

Цукор і лимонну цедру залити водою. Варити сироп на повільному вогні поки цукор повністю не розчиниться. Зняти з вогню, охолодити до кімнатної температури. У окремому посуді желатин замочити в лимонному соку. Влити в желатин шампанське, приготований сироп, швидко, але обережно розмішати й перелити у форми або у десертні келихи. Поставити желе застигати в холодильник.

Нагадаємо, раніше УНН писав, що на прилавках магазинів з’явилася горілка PRIME у новому дизайні. Серед змін дизайну пляшки — нова фігурна етикетка та новий іменний ковпак з золотими гранями. У компанії впевнені, що рестайлінг пляшки горілки Рrime — “це свіжий і стильний погляд на улюблену класику, яка за багато років полюбилася споживачеві”.