Недитячі цукерки: експерти розкрили найкреативніший спосіб подачі алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Існують різноманітні способи подачі алкоголю. Але є й такі, які можуть по-справжньому здивувати гостей на вечірці. Експерти українського горілчаного бренду Prime поділились з УНН простим рецептом креативної подачі алкоголю у вигляді желейних цукерок.
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Желейки з горілки
Желейні цукерки з горілки прості у приготуванні. Також це дуже оригінальний спосіб здивувати навіть найвибагливішого гостя на будь-якій вечірці.
Інгредієнти:
Приготування:
У каструльку з гарячою кип’яченою водою засипати желе. Добре розмішати і остудити до кімнатної температури.
Влити в желе горілку. Ще раз добре розмішати.
Розлити горілчане желе у маленькі формочки. Поставити в холодильник до готовності. Подавати можна в формочках чи в стопках або вийняти з форми та викласти на тарілках.
Желейки з шампанського
Експерти запевняють, що якщо обережно залити в желатин добре охолоджене шампанське, то можна навіть “зажелувати” бульбашки алкогольного напою.
Інгредієнти:
Приготування:
Цукор і лимонну цедру залити водою. Варити сироп на повільному вогні поки цукор повністю не розчиниться. Зняти з вогню, охолодити до кімнатної температури. У окремому посуді желатин замочити в лимонному соку. Влити в желатин шампанське, приготований сироп, швидко, але обережно розмішати й перелити у форми або у десертні келихи. Поставити желе застигати в холодильник.
Нагадаємо, раніше УНН писав, що на прилавках магазинів з’явилася горілка PRIME у новому дизайні. Серед змін дизайну пляшки — нова фігурна етикетка та новий іменний ковпак з золотими гранями. У компанії впевнені, що рестайлінг пляшки горілки Рrime — “це свіжий і стильний погляд на улюблену класику, яка за багато років полюбилася споживачеві”.