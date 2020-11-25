Недитячі цукерки: експерти розкрили найкреативніший спосіб подачі алкоголю

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Існують різноманітні способи подачі алкоголю. Але є й такі, які можуть по-справжньому здивувати гостей на вечірці. Експерти українського горілчаного бренду Prime поділились з УНН простим рецептом креативної подачі алкоголю у вигляді желейних цукерок.

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Желейки з горілки

Желейні цукерки з горілки прості у приготуванні. Також це дуже оригінальний спосіб здивувати навіть найвибагливішого гостя на будь-якій вечірці.

Інгредієнти:

  • 1 пакетик желе швидкого приготування з ягідним смаком або з будь-яким іншим улюбленим
  • 200 мл гарячої кип’яченої води
  • 200 мл горілки PRIME World Class

    • Приготування:

    У каструльку з гарячою кип’яченою водою засипати желе. Добре розмішати і остудити до кімнатної температури.
    Влити в желе горілку. Ще раз добре розмішати.

    Розлити горілчане желе у маленькі формочки. Поставити в холодильник до готовності. Подавати можна в формочках чи в стопках або вийняти з форми та викласти на тарілках.

    Желейки з шампанського

    Експерти запевняють, що якщо обережно залити в желатин добре охолоджене шампанське, то можна навіть “зажелувати” бульбашки алкогольного напою.

    Інгредієнти:

  • 450 мл ігристого вина або шампанського
  • 130 г коричневого цукру
  • сік і цедра одного апельсина або лимона
  • 8 чайних ложок швидкорозчинного желатину
  • 300 мл води

    • Приготування:

    Цукор і лимонну цедру залити водою. Варити сироп на повільному вогні поки цукор повністю не розчиниться. Зняти з вогню, охолодити до кімнатної температури. У окремому посуді желатин замочити в лимонному соку. Влити в желатин шампанське, приготований сироп, швидко, але обережно розмішати й перелити у форми або у десертні келихи. Поставити желе застигати в холодильник.

    Нагадаємо, раніше УНН писав, що на прилавках магазинів з’явилася горілка PRIME у новому дизайні. Серед змін дизайну пляшки — нова фігурна етикетка та новий іменний ковпак з золотими гранями. У компанії впевнені, що рестайлінг пляшки горілки Рrime — “це свіжий і стильний погляд на улюблену класику, яка за багато років полюбилася споживачеві”.

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