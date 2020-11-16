Корисний для здоров’я алкоголь назвали науковці: знижує тиск і відновлює артерії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Нещодавнє дослідження Університету Барселони показало, що помірне споживання "Хересу" покращує стан здоров’я: знижує артеріальний тиск та відновлює функції артерій у чоловіків. Про це повідомляє УНН із посиланням на портал TheDrinksBusiness.
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Так, дослідники провели контрольоване дослідження на 38 добровольцях чоловічої статі у віці 55-80 років, які помірно вживали алкоголь.
Усі учасники мали три або більше факторів ризику: активний курець, гіпертонію, високий рівень холестерину, ожиріння та сімейну історію серцево-судинних захворювань.
Добровольців розділили на дві групи, одна з яких отримувала 30 г етанолу на день у вигляді "Хересу" (іспанське біле кріплене солодке вино – ред.), а інша — у вигляді джину.
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Обидві категорії отримували свої добові дози протягом трьох тижнів. До початку дослідження учасникам вимірювали артеріальний тиск та відбирали проби крові та сечі.
Дослідники шукали у крові піддослідних клітини-попередники, які прикріплюються до пошкоджених стінок артерії, відновлюючи їхню функцію.
Результати дослідження виявили збільшення клітин-попередників ендотелію на 40% після вживання "Хересу", тоді як у тих, хто вживав джин, не відбулось їх значного зростання.
У "хересової" групи також спостерігалось зниження артеріального тиску на 3-4%.
"Основні протизапальні ефекти, що спостерігаються у цьому дослідженні, можна віднести, головним чином, до поліфенолів, які містяться у витриманому білому вині", - зазначив провідний автор дослідження лікар Рамон Еструх.
Відзначимо, що українці надають перевагу алкогольним напоям саме вітчизняного виробництва - у зв'язку з його високою якістю та помірною ціною.
Раніше УНН писав, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться такі лікеро-горілчані компанії як: "Баядера — Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").