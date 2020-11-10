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Алкоголь на травах: експерти розповіли, що любить споживач

Алкоголь на травах: експерти розповіли, що любить споживач

Київ • УНН

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КІЕВ.10 листопада. УНН. Алкогольні напої на травах завжди знаходять свого шанувальника. Причина - в незвичайному смаковому міксі, що робить їх популярними як серед молоді, так і більш дорослої аудиторії. Алкогольні експерти розповіли УНН, в чому особливість алкоголю на травах і чому йому надають перевагу гурмани.

Відомий київський бартендер Костянтин Бойко серед популярних алкогольних напоїв називає різноманітні настоянки і кріплені вина - вермути.

"Зараз популярні або італійські гіркі настоянки, так звані амаро - там де використовуються фрукти, різні трави і коріння. Так само популярні зараз кріплені вина - вермути, в яких теж використовується мацерація різних фруктів і трав з додаванням цукру. В першу чергу найпопулярніші, ті, які не італійські, це Бехеровка - чеська настоянка і Егермейстер - німецька і всілякі аналоги", - розповів він.

Серед трав, які використовують для виробництва алкоголю бартендер Костянтин Бойко називає ті, які крім особливого смаку, мають позитивний або цілющий ефект для здоров'я.

"Полин використовують, різні види коріння, в першу чергу, це, наскільки знаю - вона занесена в червону книгу - родіола рожева - це кореневище - аналог китайського женьшеню. Використовують калган, різні види, деревій. Зубрівку використовують, звіробій - ті, які мають позитивні ефекти в форматі здоров'я за народними цілющим історія", - розповів Бойко.

Алкогольний експерт Ігор Товкач вважає, що алкоголь на травах знаходить свого любителя у вигляді різноманітних настоянок і горілки з додаванням трав.

"З того, що мені зараз спало на думку - це зубрівка. Є полин, м'ята, анісова горілка дуже популярна в тій же Франції. З травами це вже не горілка називається, а настоянка. Відповідно, процес приготування за часом довший. З горілок з додатками найбільш користується популярністю з перцем, а ще також - зубрівка", - розповів Ігор Товкач.

Відповідно до сучасних тенденцій алкоринку, в Україні з'явилася власна "зубрівка", яка настояна на вирощених у нас травах. Виробник ЛГЗ "PRIME" виготовляє свою крафтову горілку "Др. Житник Зубровиця" навіть зі справжнім стебельком зубрівки всередині кожної пляшки.

"З давніх-давен рослина зубрівка використовується в алкогольному виробництві для приготування ароматичних настоянок. У ній міститься цілий комплекс природних інгредієнтів, які надають напоям специфічний аромат і неповторну трав'яну терпкість смаку", - уточнили в компанії.

Нагадаємо, що в ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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