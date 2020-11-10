Алкоголь на травах: эксперты рассказали, что любит потребитель

КИЕВ.10 ноября. УНН. Алкогольные напитки на травах всегда находят своего любителя. Причина – в необычном вкусовом миксе, что делает их популярными как среди молодежи, так и более взрослой аудитории. Алкогольные эксперты рассказали УНН, в чем особенность алкоголя на травах и почему его предпочитают гурманы.